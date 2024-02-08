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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"توصية برلمانية" للحكومة بسرعة صدور حركة الترقيات للعاملين بجهاز تنمية المشروعات

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالتوجيه للرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بسرعة إنهاء التقييمات وصدور حركة الترقيات  في الجهاز في مدة أقصاها 15 يوما وذلك لصرف مستحقات العاملين بجهاز تنمية المشروعات لمواجهة الظروف المعيشية لهم حيث أن هذه المستحقات مرتبطة بالتقييمات.

 

وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن اللجنة عقدت اجتماعاً لاستكمالاً لسلسلة اجتماعاتها لمناقشة خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمرحلة القادمة وما تم تنفيذه من توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

وأشار "مرعي"، إلى أن تلك التوصيات تأتي حرصاً من اللجنة علي موظفي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ونظراً للشكاوي المتعددة منهم بعدم صدور التقييمات والترقيات منذ أكثر من 3 سنوات.

جدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي عقدت 16 اجتماعا على مدار أسبوعين، بحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية.

لجنة المشروعات الصغيرة محمد كمال مرعي مجلس الوزراء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

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