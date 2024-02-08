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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علاج وفحص 6 آلاف رأس ماشية مجانا ببني سويف

صدى البلد

أعلن معهد التناسليات الحيوانية التابع لوزارة الزراعة أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في بني سويف من يوم  3 /2/ 2024 حتي 8 /2/ 2024 وقد ذهبت العيادة المتنقلة قري ونواحي بني سويف لعلاج مواشي واغنام وماعز ودواب صغار المربيين.

 

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين 
وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

 

 وقد صرح د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى  وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد 633 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 1143  وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 1870 حالة  وتم عمل 26  عمليه جراحية وتم تحصين 999 بالتحصينات غير سيادية وتم الرش ومكافحة الطفيليات الخارجية لعدد 1271 وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لحوالي 6000 حاله  لدى 3029 من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز والابل بالمحافظة .

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