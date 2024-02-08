أولوية بيع الأسماك.. إطلاق نار بين صيادين وصاحب محل وسقوط ضحايا بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابين.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (3 صيادين "أحدهم توفى إثر إصابته بعيار نارى") طرف ثان: (مالك محل أسماك ، نجله مُصابين بجروح قطعية) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج على أثر نشوب خلاف بينهم على أولوية بيع الأسماك بدائرة القسم، تطورت إلى حدوث مشاجرة بإستخدام الأسلحة النارية والبيضاء نتج عنها حدوث إصابات ووفاة أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة (فرد محلى – أسلحة بيضاء).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.