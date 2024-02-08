عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيهات حكومية بتفعيل مخرجات المرحلة الأولي للحوار الوطني ومتابعة دورية مع الوزارات المعنية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

 في اجتماع مجلس الوزراء برئاسته اليوم، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، استكمالاً لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجهاً بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة، بما يُسهم في تحقيق المُستهدف من هذا المحفل الوطني، والذي يتمثل في التوافق على القضايا الوطنية، وطرح حلول للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مؤكداً: منفتحون على كل الآراء والتوجهات.. بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.
 

الوزراء مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الحوار الوطني السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

انتهاء إجازة نصف العام اليوم.. وقرار عاجل لسد عجز المُعلمين بالمدارس بالترم الثاني

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

موضوعات متعلقة

الحكومة: بدء تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن حزمة الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن المواطنين

" الوزراء": توقعات بتراجع الطلب العالمي على الفحم 2.3% بحلول 2026

ضبط الأسعار وتوفير السلع .. اجتماع هام لمجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات بنظام "البيرول"

رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

عزل وتحويل للنيابة لـ274 من العاملين بالمحليات والإدارات الزراعية

صدور اللائحة لقانون مخالفات البناء قبل 22 فبراير وتيسيرات من الحكومة للمواطنين

مدبولي: مصر من البلدان القليلة تحقيقا لمعدلات نمو إيجابية رغم الأزمات العالمية

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاعات في قيم الحرارة نهاراً عن المعدلات الطبيعية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 23|فيديو

1060 طن سلغ غذائية.. الداخلية تداهم مافيا السوق السوداء

ظهور مقلق لـ إمام عاشور من مران الأهلي اليوم.. شاهد

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

مع استمرار تدهور العلاقات|كوريا الشمالية تلغي أي تعاون اقتصادي مع جارتها الجنوبية

إصابة جديدة داخل الزمالك بعد مباراة فريق الشباب الودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد الميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ