رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات الخاصة بتطبيق منظومة الشحن المسبق، وذلك بالنظر لدور هذه المنظومة في اتاحة المزيد من التيسيرات والعمل على تسريع عمليات الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ المصرية، للسلع والمنتجات والمواد الخام المستوردة من الخارج، وصولا لاختصار زمن الإفراج عن تلك السلع والبضائع، وبما يسهم في سرعة توفيرها، تلبية لاحتياجات المواطنين، والمصنعين والمنتجين.



وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى جهود الوزارة المستمرة في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، موضحاً دور منظومة الشحن المسبق في هذا الصدد، التي ساهمت في الإفراج عن العديد من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في استمرار عمليات الإنتاج بمختلف القطاعات، دعماً للصناعة الوطنية، هذا فضلاً عن تأمين المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية.