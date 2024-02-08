ادعم نقابتك: لا بد من إعطاء فرصة للشباب في انتخابات المحامين

قال عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة “ادعم نقابتك” والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن البرامج الانتخابية للمرشحين المطروحة الآن مكررة ولا تقدم جديدا للمحامين.

ونوه جابر، في بيان له، إلى وجود وجوه كثيرة تتصدر العمل النقابي منذ أكثر من عشرين عاما ولا تريد أن تعطي فرصة للشباب أو لتجديد دماء العمل النقابي، ما انعكس سلبا على نقابة المحامين.



وأضاف أن الجميعة العمومية كرهت الأفكار البالية والخطاب المتواتر دون جدوى لهم وعدم حساب المخطئ، لذلك وجب التغير شكلا وموضوعا من محتكري العمل النقابي، معلقا: “من يملك نفس الأفكار القديمة والمنتمى لمدارس ثبت فشلها نتمنى أن لا يكون له فرصة للتواجد مجددا حرصا على نقابة المحامين”.

وأكد أن الجميعة العمومية عليها دور كبير في الحرص على التصويت لصالح شباب المحامين لتجديد الدماء في العمل النقابي بدلا من نفس الإبقاء على الوجوه، وللعمل على تأهيل شباب المحامين للعمل النقابي من خلال إعطائهم فرصة.

وطالب جابر، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واختيار الأصلح منها الذي يلبي آمال وطموحات المحامين في نقابة قوية تحفظ حقوقهم وتقدم خدماتهم المستحقة وتضمن مشاركة فعالة في المجتمع.