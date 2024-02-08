480 ألف جنيه.. تسليم شيكات ل32 فتاة يتيمة من المقبلات على الزواج بالشرقية

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شيكات بمبلغ 480 ألف جنيه كمساعدات زواج لـ 32 عروسة من الفتيات غير القادرات واليتيمات من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بواقع 15 ألف جنيه لكل فتاة مقدمة من جمعيه الأورمان.

وذلك لمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة على قلوبهن في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم وسيد الشوربجي مدير عام جمعية الاورمان بالشرقية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجاً والعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتوفير حياة كريمة لهن ، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية التضامن الاجتماعي وتعاونها الدائم والمستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياه أفضل للمواطنين تنفيذاً للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً.

كما ثمن المحافظ دور جمعية الأورمان والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

بينما أشار سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية إلى أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الأورمان واستكمالا لدور الجمعية الخدمي في تقديم الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية قام مكتب مشروعات أورمان الشرقية بتيسير زواج عدد 32 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج وذلك بمساعدتهن في إتمام زفافهن من خلال تقديم مبالغ مادية بقيمه 15 ألف جنيه لكل فتاه لاستكمال ما ينقصها لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة علي قلبها.

وأضاف مدير جمعية الأورمان أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل عده سنوات لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، لافتا الي أنه يتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الجمعية لها.

قدمت العرائس اليتيمات الشكر لمحافظ الشرقية ولمديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الاورمان على تقديم كافة أوجه الرعاية لهن وتوفير احتياجاتهن المعيشية ليحيين حياه كريمة.