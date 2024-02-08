بعد الفحوصات والأشعة|طبيب الأهلي يؤكد إصابة نجم الفريق بجزع في أربطة القدم

أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفحوصات ‏الطبية التي أجراها خالد عبدالفتاح لاعب الفريق أثبتت تعرضه للإصابة بجزع في أربطة القدم ‏ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.‏



وأكد رئيس الجهاز الطبي، أن خالد عبدالفتاح أجرى أشعة رنين أمس واستكمل اليوم باقي ‏الفحوصات الطبية، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الإثنين ‏الماضي على استاد السلام.‏



واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام ‏بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏



ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين ‏خاضوا ‏تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي ‏تحضيراته ‏اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.‏