مكياج لافت.. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا | شاهد

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت ياسمين الخطيب، مرتديه جاكيت بسيط باللون الاسود من الفرو الناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين الخطيب