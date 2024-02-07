عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

txt

بالأحمر الجريء.. ياسمين صبري تستعرض جمالها | شاهد

txt

عباءة لافتة.. إيمي سمير غانم تبهر متابعيها | شاهد

وتألقت نوال الزغبي، مرتديه فستان أنيق باللون البيج الشفاف، وتميز الفستان بتصميم ونقوشات أنيقة ولافته لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نوال الزغبي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نوال الزغبي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نوال الزغبي 

نوال نوال الزغبي صور نوال الزغبي اطلالات نوال الزغبي اخبار نوال الزغبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

بشرى سارة لـ 13 مليون مواطن: زيادة 15% في المعاشات بتكلفة 74 مليار جنيه

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

موضوعات متعلقة

بالأحمر الجريء.. ياسمين صبري تستعرض جمالها | شاهد

عباءة لافتة.. إيمي سمير غانم تبهر متابعيها | شاهد

فورمال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بإطلالة أنيقة

داخل البحر.. رنا رئيس تستعرض جمالها بملابس جريئة

مكشوف البطن.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

من الجيم.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها | شاهد

catwoman.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بملابسها| شاهد

ملابس غريبة.. كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

مبابي يضحي بمبلغ ضخم من أجل ريال مدريد

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من إمكانية قيام تل أبيب بعمل عسكري برفح

لضمان السلام والأمن الدائمين|واشنطن: بلينكن أكد لـ نتنياهو الدعم الأمريكي لقيام دولة فلسطينية

هل رأى النبي الله عز وجل رؤية حقيقية في رحلة الإسراء والمعراج؟

رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

انفراد| اعترافات خبيرة التجميل بقضية تهريب العناصر الإرهابية: الواحد بـ250 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

مكشوف وقصير.. هيدي كرم تثير الجدل بالتاتو| شاهد

سارة سلامة تصدم متابعيها بظهورها الأخير | شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ