فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

نشرت المطربة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نوال الزغبي، مرتديه فستان أنيق باللون البيج الشفاف، وتميز الفستان بتصميم ونقوشات أنيقة ولافته لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نوال الزغبي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نوال الزغبي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نوال الزغبي