عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من الجيم.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها | شاهد

آيتن عامر
آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

txt

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

txt

فستان جريء ومكياج صاخب.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

وتألقت آيتن عامر، مرتديه ليجن باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها، كما نسقت معه تي شيرت بسيط باللون الاصفر ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت آيتن عامر، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها. 

كما اختارت آيتن عامر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها. 

وإليكم صور آيتن عامر 

آيتن ايتن عامر صور أيتن عامر اطلالات ايتن عامر اخبار أيتن عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

كلاكيت تالت مرة.. طارق السيد يصدم جماهير الزمالك

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

موضوعات متعلقة

ملابس غريبة.. كارمن سليمان تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

قصة شعر غريبة.. رنا رئيس تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

لوك جديد.. لقاء الخميسي تثير الجدل بظهورها | شاهد

دون مكياج.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة

كاجوال لافت.. داليا البحيري تخطف الأنظار | شاهد

بملابس الجيم.. مي عمر تستعرض رشاقتها | شاهد

مكشوف وجريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها | شاهد

صح أم خطأ.. حقيقة تسبب بسكويت الدايت الجاهز في زيادة الوزن

ترشيحاتنا

موقفنا ثابت تجاه فلسطين.. السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا بشرط

أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

وزير الشباب والرياضة الأسبق: بعد أداء فيتوريا الباهت بأمم أفريقيا رحيله كان ضروريًا

وزير الأمن الداخلي الأمريكي ينجو من تصويت لعزله بمجلس النواب

العراق يطالب أمريكا بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على بنوكه

شبانة: «اتحاد الضحك» وصل لمرحلة صعبة من الفكر الضحل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 9 سنوات.. امرأة تتفاجأ بوجود زوجها في صورتها القديمة قبل لقائهما

بدلة رجالي.. بسنت شوقي تثير ضجة بإطلالة غريبة

من الجيم.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها | شاهد

حقيقة تعاقد الأهلي مع حارس سيراميكا كليوباترا.. وهذه تفاصيل الصفقة الجديدة

فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

أسعار الذهب في مصر اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ