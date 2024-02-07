من الجيم.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها | شاهد

نشرت الفنانة آيتن عامر، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت آيتن عامر، مرتديه ليجن باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها، كما نسقت معه تي شيرت بسيط باللون الاصفر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت آيتن عامر، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت آيتن عامر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور آيتن عامر