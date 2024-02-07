جيب قصيرة.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها |شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت نسرين طافش، مرتدية جيب قصيرة باللون الأبيض، ونسقت معها بلوزة أنيقة وبسيطة من الكاروهات لاكمال اطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة بطريقة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نسرين طافش