حزب الله يستهدف موقعين لجنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الخميس، أنه استهدف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله في بيان له، أنه استهدف أيضا مبنى لجنود الاحتلال الإسرائيلي في المطلة وحققنا فيه إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف بالصواريخ ثكنة برانيت الإسرائيلية وحققت إصابة مباشرة.

وهاجمت عناصر حزب الله البناني، موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقق فيه إصابة ‏مباشرة

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بنيران مدفعيتها أطراف بلدات طير حرفا وعلما الشعب والجبين جنوبي لبنان.