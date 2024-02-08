الأسبوع المقبل..صناعة النواب تناقش طلب إحاطة حول توقف مصنع سكر أبو قرقاص

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب على مدار يومي الأحد والإثنين خلال الأسبوع المقبل.

وستناقش اللجنة يوم الأحد المقبل خلال اجتماعاتها طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائبة امال عبد الحميد بشأن توقف مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وقال معتز محمود خلال تصريحات له أن طلب الإحاطة سيناقش أسباب توقف مصنع سكر أبو قرقاص وخاصة في ظل تلك الظروف التي يعاني منها السوق المصري من ارتفاع أسعار السكر والوقوف على ما ترتب على توقف العمل بالمصنع حاليا ومستقبلا.

وأضاف وكيل صناعة النواب، أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها الأسبوع المقبل أثناء مناقشة طلب الإحاطة، خطة الحكومة للتحفيز على التوسع في زراعة قصب السكر.

كما ستناقش اللجنة يوم الأحد أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد بشأن دور الدولة في توفير المرافق الأساسية من غاز وكهرباء ومياه لمدينة طربول الصناعية الصناعية بمدينة أطفيح محافظة الجيزة.