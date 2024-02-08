استهداف النبطية.. تطور خطير في حرب إسرائيل ضد لبنان

أفادت مصادر لبنانية بأنه -ولأول مرة منذ العام 2006- تم استهداف وسط مدينة النبطية منذ 2006 وطول الحرب القائمة.

وذكرت قناة المنار اللبنانية المسيّرات الإسرائيلية من نوع هيرمز 900 و 450 تواصل تحليقها المكثف في أجواء منطقة النبطية.

وكان حزب الله استهدف ‏ثكنة "معاليه غولان" بصاروخي "فلق" موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقق فيه إصابة ‏مباشرة

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بنيران مدفعيتها أطراف بلدات طير حرفا وعلما الشعب والجبين جنوبي لبنان.



كما أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت بصاروخ بركان ثكنة ‏راميم للعدو الإسرائيلي وتصيبها إصابةً مباشرة

وكانت كتائب شهداء الاقصى أفادت أن إحدى مجموعاتها المقاتله تحركت وبعمل مشترك مع جند الله بعد الرصد والمتابعه تمكنوا من تنفيذ عمليه اطلاق نار على قوه للمشاه وخيمه لجنود الاحتلال على معبر الطيبه وقد تم استهدافهم بشكل مباشر بصليات مباركه من الرصاص محققين اصابات اكيده بعون الله.

وأشارت الكتائب الفلسطينية في بيان لها الي أن جنودها انسحبت بسلام بفضل الله دون أن يصيبهم مكروه.

إخوانكم وجنودكم

وكانت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عرضت ، امس الاثنين، مشاهد من قذائف الهاون التي دكت بها سرايا القدس المواقع والتحشدات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم شرق وشمال المحافظة الوسطى في غزة.



وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس كتيبة طولكرم، أنها تمكنت من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بطلقات كثيفة من الرصاص.

وقالت سرايا القدس كتيبة طولكرم، إنه دارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور ديوان الجلاد ومحور دوار السلام وعدة محاور أخري.