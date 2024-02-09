تعمل بالذكاء الاصطناعي.. آبل تطور أداة لتحرير الصور من خلال وصفها

جاوزت شركة آبل Apple الأمريكية، مرة أخرى حدود التكنولوجيا، وغيرت هذه المرة الطريقة التي نفكر بها في تحرير الصور.

وذلك من خلال نموذج MGIE، الذي قامت آبل بتقديمه بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، والذي من شأنه أن يعمل على الجميع تعديل الصور بسهولة باستخدام بضع كلمات فقط.



ومن خلال تقنية آبل المطورة، سواء كنت تريد قص صورة ما أو تغيير حجم جسم الشخص الموجود بها أو تعديل شكل الوجه أو إضافة القليل من الذوق باستخدام المرشحات، كل ما تحتاجه هو فقط وصف ما تريده حسب رؤيتك.



تقنية آبل تنافس برامج التكنولوجيا القائمة على تعديل الصور



يكمن تألق MGIE، الذي يرمز إلى تحرير الصور الموجهة بواسطة MLLM، في قدرته على فهم وتنفيذ التعديلات المباشرة والمعقدة من خلال المطالبات النصية، ومهما كان ما ترغب في تعديله أو إضافته للصورة، تقوم خوارزميات MGIE بتحويل هذا الطلب إلى إجراء محدد لتنفيذ طلبك بدقة.

برنامج تحرير الصور من آبل القائم على الذكاء الاصطناعي باستخدام MGIE

وتتمثل أبرز المزايا التي يتميز بها برنامج تعديل الصور المطور من آبل، في إمكانية سرعة تحويل صور المنتجات بمجرد إضافة المطالبة للنموذج، مما يضيف طبقة وضوح عالية إلى الصور التي يتم تعديلها.

وبالمثل، يمكن تفتيح الصورة المعتمة من خلال مطالبة بإضافة المزيد من التباين، وإظهار قدرة النموذج على إضفاء الحيوية على خيالك.

ويعد مشروع آبل في مجال تحرير الذكاء الاصطناعي باستخدام MGIE تحولا ملحوظا، خاصة عند النظر إليه جنبا إلى جنب مع عمالقة برامج تعديل الصور مثل أوبي Adobe، التي قادت هذه الجهود باستخدام أدوات التحرير الخاصة بها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي حين أن شركة آبل كانت تقليديا أكثر تحفظا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن هذا الابتكار يمثل خطوة مهمة نحو دمج المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، كما ألمح الرئيس التنفيذي تيم كوك، إن إتاحة الوصول إلى MGIE من خلال GitHub وعرض توضيحي على الويب حول Hugging Face Spaces يفتح إمكانيات جديدة للمبدعين وعشاق التكنولوجيا على حد سواء.