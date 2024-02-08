عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الحجر الزراعي: منتجات الدولة متميزة والقطن المصري الأجود بالعالم

الدكتور سغد موسى،
الدكتور سغد موسى، رئيس الحجر الزراعي

أكد الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعي، أن نظرة دول العالم تغيرت نحو الزراعة، مشيرا إلى أنه أصبح هناك اهتمام كبير نظرا لأن الزراعة أصبحت مرتبطة بالأمن الغذائي، بعد جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وقال سعد موسى، خلال لقاء له لبرنامح “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المنتجات الزراعية المصرية متميزة، مؤكدا أن القطن المصري الأجود في العالم، ولديه إقبال كبير من دول العالم.

 

حماية الثروة الزراعية

وتابع  رئيس الحجر الزراعي، أن دول العالم تنبهر بالمنتجات الزراعية المصرية، وعلى رأس تلك الدول إسبانيا، مؤكدا أن الحجر الزراعي هو المسئول عن حماية الثروة الزراعية.

الحجر الزراعى الدكتور سغد موسى الزراعة دول العالم المنتجات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

أول مواجهة بين نجم ليفربول وحسام حسن| طلب عاجل لـ صلاح.. وتراجع الثلاثي عن الاعتزال

انفراد| شقيقة أحد المتهمين بقضية رشوة التموين تكشف تفاصيل سقوطه.. فيديو

ترشيحاتنا

ضبط 72 كيانًا غير شرعي يعمل في السياحة.. تفاصيل

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول لأول مرة بعد العودة من الإصابة

طريقة استخراج شهادة بيانات السيارة 2024

أول رد من جيش الاحتلال على هجوم منطقة النبطية جنوب لبنان

دعاء الأشهر الحرم.. اللهم لا تحرمنا من فعل الطاعات في الأيام المباركات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

طريقة عمل فراخ مشوية بالكبد والقوانص

فستان جريء.. عبير صبري تصدم متابعيها بصورها

مكشوف الضهر.. إنجي علي تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ