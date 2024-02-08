رئيس الحجر الزراعي: منتجات الدولة متميزة والقطن المصري الأجود بالعالم

أكد الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعي، أن نظرة دول العالم تغيرت نحو الزراعة، مشيرا إلى أنه أصبح هناك اهتمام كبير نظرا لأن الزراعة أصبحت مرتبطة بالأمن الغذائي، بعد جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال سعد موسى، خلال لقاء له لبرنامح “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المنتجات الزراعية المصرية متميزة، مؤكدا أن القطن المصري الأجود في العالم، ولديه إقبال كبير من دول العالم.

حماية الثروة الزراعية

وتابع رئيس الحجر الزراعي، أن دول العالم تنبهر بالمنتجات الزراعية المصرية، وعلى رأس تلك الدول إسبانيا، مؤكدا أن الحجر الزراعي هو المسئول عن حماية الثروة الزراعية.