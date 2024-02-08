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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

علاقة الصحف المصرية بصورة أمريكا لدى الرأي العام.. رسالة ماجستير بإعلام القاهرة

صدى البلد

شهدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "علاقة تناول المواقع الإخبارية للصحف المصرية للعلاقات المصرية الأمريكية بصورة الولايات المتحدة لدى الرأي العام"، للباحث أحمد قطب، الصحفي بالأهرام ويكلي والمستشار الإعلامي السابق لوزارة الدولة للإعلام.

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من الدكتورة ايناس أبو يوسف، عميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، والدكتورة سماح المحمدي، أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة، والدكتورة نرمين الأزرق، أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة، والدكتور محمد سالمان طايع، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصل الباحث على درجة الماجستير بتقدير ممتاز.

وتناولت رسالة الماجستير العلاقات المصرية الأمريكية كواحدة من أهم العلاقات الدولية لما تتمتع به من خصوصية شديدة تنبع من حجم المصالح المشتركة والتشابكات المختلفة التي تربط بين البلدين، بالإضافة إلى أهميتهما وتأثيرهما على الساحة الدولية، وذلك من خلال رصد وتحليل وتفسير معالجة الصحافة المصرية للقضايا الخاصة بالعلاقات بين مصر وأمريكا وتأثير تلك المعالجة على تشكيل صورة ذهنية معينة عن الولايات المتحدة لدى الجمهور المصري.

وكشفت نتائج الدراسة أن مواقع الصحف الإخبارية المصرية تتمتع بمصداقية عالية لدى الجمهور المصري، وتناولت الموضوعات الخاصة بالعلاقات المصرية الأمريكية بشكل يتناسب مع طبيعة العلاقة القائمة بين البلدين في فترة التحليل (من نوفمبر 2021 وحتى يونيو 2023) والتي اتسمت بالإيجابية بشكل عام والتعاون المثمر في عدد من المجالات المشتركة، على الرغم من وجود اضطراب في العلاقات الثنائية بين البلدين في بعض الأحيان.

على الرغم من نتيجة الدراسة التي أظهرت إيجابية العلاقات بين البلدين بشكل عام والصورة الذهنية لدى المصريين عن الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تظهر كذلك أن تلك الإيجابية مرتبطة بالفترات التي تشهد وعياً واهتماماً بالمصالح المشتركة للبلدين وليس لجانب واحد فقط، واحترام تلك المصالح لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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