افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للمؤسسة المصرية للجهاز الهضمي ومستشفى الحميات بالأقصر

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، انطلاق فعاليات مؤتمر المؤسسة المصرية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية بالأقصر متمثلة في مستشفى الحميات، بحضور الدكتور محمد المهدي، رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد المهدي، مدير الإدارة العامة لإدارة الحميات بوزارة الصحة، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى الحميات، ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد برعي، مدير هيئة الرعاية الصحية، ولفيف من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب.

وأشاد الدكتور حمدي حسين خلال كلمته بالتعاون بين الجامعة ومستشفى الحميات، والذي بموجبه يتم تدريب طلاب كلية الطب عمليًا داخل المستشفى؛ مما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة، لافتًا إلى أن كلية الطب بجامعة الأقصر تم تجهيزها على أعلى مستوى، طبقًا للمواصفات العالمية، وتضم أجهزة حديثة ذات دقة وجودة عالية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه في إطار سعي الجامعة لتحقيق وتوفير أفضل خدمة طبية لأهالي الأقصر؛ فيجري إنشاء مستشفى الجامعة والتي ستسهم بدورها في تطوير الخدمة العلاجية المقدمة فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين عدد من المؤسسات الطبية، من بينها: الرعاية الصحية، ومستشفى شفاء الأورمان، ومستشفى الكرنك، ومستشفى الحميات.



ونوه الدكتور محمد المهدي، رئيس المؤتمر، عن انعقاد المؤتمر كل عام بصفة دورية، فضلًا عن عقد ورش عمل للمناظير، مشيرًا إلى زيادة التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومستشفى الحميات بالأقصر، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.



فيما أوضح الدكتور محمد الرملي، نائب رئيس المؤتمر أن المؤتمر تناول كل ماهو حديث في علاجات الجهاز الهضمي والكبد، وأمراض الفيروسات، كما أنه يعد فرصة لتبادل الخبرات بين أجيال الأطباء في هذا المجال، كما يتيح لشباب الأطباء الاستفادة والتفاعل مع الأساتذة والاستشاريين في تخصصات الجهاز الهضمي والكبد من شتى الهيئات الطبية.