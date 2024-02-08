عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للمؤسسة المصرية للجهاز الهضمي ومستشفى الحميات بالأقصر

صدى البلد

شهد  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، انطلاق فعاليات مؤتمر المؤسسة المصرية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية بالأقصر متمثلة في مستشفى الحميات، بحضور الدكتور محمد المهدي، رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد المهدي، مدير الإدارة العامة لإدارة الحميات بوزارة الصحة، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى الحميات، ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد برعي، مدير هيئة الرعاية الصحية، ولفيف من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب.

 

التنمية المحلية تتابع جهود الأقصر في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات

تعرف على المشروعات الجديدة بمدينة الزينية في الأقصر

وأشاد الدكتور حمدي حسين خلال كلمته بالتعاون بين الجامعة ومستشفى الحميات، والذي بموجبه يتم تدريب طلاب كلية الطب عمليًا داخل المستشفى؛ مما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة، لافتًا إلى أن كلية الطب بجامعة الأقصر تم تجهيزها على أعلى مستوى، طبقًا للمواصفات العالمية، وتضم أجهزة حديثة ذات دقة وجودة عالية.

 

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه في إطار سعي الجامعة لتحقيق وتوفير أفضل خدمة طبية لأهالي الأقصر؛ فيجري إنشاء مستشفى الجامعة والتي ستسهم بدورها في تطوير الخدمة العلاجية المقدمة فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين عدد من المؤسسات الطبية، من بينها: الرعاية الصحية، ومستشفى شفاء الأورمان، ومستشفى الكرنك، ومستشفى الحميات.


ونوه الدكتور محمد المهدي، رئيس المؤتمر، عن انعقاد المؤتمر كل عام بصفة دورية، فضلًا عن عقد ورش عمل للمناظير، مشيرًا إلى زيادة التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومستشفى الحميات بالأقصر، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.


فيما أوضح الدكتور محمد الرملي، نائب رئيس المؤتمر  أن المؤتمر تناول كل ماهو حديث في علاجات الجهاز الهضمي والكبد، وأمراض الفيروسات، كما أنه يعد فرصة لتبادل الخبرات بين أجيال الأطباء في هذا المجال، كما يتيح  لشباب الأطباء الاستفادة والتفاعل  مع الأساتذة والاستشاريين في تخصصات الجهاز الهضمي والكبد من شتى الهيئات الطبية.

الأقصر الجهاز الهضمي والكبد الخدمة العلاجية الخطة الاستثمارية للمحافظات الرعاية الصحية المشروعات الجديدة أمراض الجهاز الهضمي هيئة الرعاية الصحية رئيس جامعة الأقصر مستشفي الحميات بالأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

ضبط 72 كيانًا غير شرعي يعمل في السياحة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. بيان عاجل من النائب العام بشأن 60 متهمًا محبوسًا احتياطيًا

بشائر شهر الخير | انخفاض ومفاجآت في أسعار السلع قبل رمضان 2024

إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة.. توجيه عاجل من أطباء مصر

رئيس جديد لأركان الجيش اللبناني .. وهذه سيرته الذاتية

بكى بدل الدموع دم.. حقيقة ارتباط نزار الفارس بـ حورية فرغلي| تفاصيل

ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا |شاهد

كاجوال جريء.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

طريقة عمل فراخ مشوية بالكبد والقوانص

فستان جريء.. عبير صبري تصدم متابعيها بصورها

فيديو

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

محامي ريهام سعيد يفجر مفاجأة حول طبيب التجميل اللبناني

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ