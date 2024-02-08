يجب وقف إطلاق النار فورا.. جوتيريش: ندين انتهاكات القانون الدولي في غزة

أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك حاجة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال جوتيريش: الوضع يزداد سوءا في قطاع غزة، والمجاعة والمرض يلحقان الضرر بالفلسطينيين في غزة".

وأضاف جوتيريش: ندين انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة"، مضيفا:" إطلاق سراح المحتجزين في غزة مسألة إنسانية ذات أولوية".

وتابع جوتيريش:"من مصلحة إسرائيل ضمان نجاح مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين".

وأكمل جوتيريش: “أشعر بالقلق البالغ بشأن تقارير تشير إلى استعداد إسرائيل لمهاجمة رفح التي تؤوي آلاف النازحين”.