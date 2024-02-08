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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرارات السيسي.. خبير اقتصادي: سيتراجع التضخم مستقبلا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، بقرارات الحماية الاجتماعية  التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لمواجهة التحديات الاقتصادية.

 

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وقال محمد الكيلاني في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، : “ قرارات الرئيس السيسي سيكون لها تأثير مباشر  وفوري على دخل المواطن”.

 

وأضاف محمد الكيلاني:" قرارات الحماية الاجتماعية تعتبر  من أكبر الحزم الاجتماعية التي أعطتها الدولة للمواطن المصري، وأثرها سيكون إيجابيا بشكل كبير".

 

وتابع محمد الكيلاني:"  توقيت إعلان هذه القرارات مهم، وستواجه زيادة الأسعار والتضخم، وستعوض المواطن عن ما حدث من جشع للتجار في الفترة الماضية، لافتًا أن برامج الدعم النقدي أصبح نجاحها حقيقيا ونراه على أرض الواقع الآن .

 

واستطرد: «هذه الحزمة ستحوذ على إرضاء المجتمع المصري، وأرى أن التضخم سوف يتراجع بشكل كبير، واليوم عند تخفيض الركود وتسريع عملية المبيعات، سيكون هناك توازن في عمليتي العرض والطلب في السوق المصري».

قرارات السيسي الحماية الاجتماعية الاقتصاد اخبار التوك شو

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