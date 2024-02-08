جامعة حلوان : لدينا خطة مستقبلية للقضاء علي الأمية بالمناطق المحيطة .. وقنديل : تعظيم الجهود بالمشروع بأيدي أبنائنا

رئيس جامعة حلوان : لدينا خطة مستقبلية للقضاء علي الامية بالمناطق المحيطة

جامعة حلوان : بدأنا انشاء مركز لمحو الامية داخل الجامعة

جامعة حلوان : نعمل علي تعظيم الجهود خلال المشروع القومي لمحو الامية بأيدي ابنائنا



تستعد جامعة حلوان خلال الفصل الدراسي الثاني لتنظيم العديد من فصول محو الأمية، كما تعمل على تنظيم العديد من الندوات التوعوية بكافة كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به،

و ذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إشراف عام الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.



وقد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن اعدا الجامعة خطة مستقبلية لتوسيع مشاركتها بالمشروع القومي لمحو الامية تتضمن تنظيم العديد من فصول محو الأمية، حرصا من الجامعة على القضاء علي الامية بالمناطق المحيطة و تحقيقا للتنمية المجتمعية .

وأشار رئيس جامعة حلوان الى أن قضية محو الأمية تحتاج إلى تضافر كافة جهود المؤسسات المعنية للسعي قدما نحو القضاء على هذه المشكلة، وهو ما تسعى إليه جامعة حلوان من خلال كلياتها المشاركة في المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المعنية للقضاء على هذه المشكلة والحد من آثارها على المجتمع .



وكشف الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان أن مشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية يأتي على رأس أولويات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لما لهذه القضية من مخاطر حقيقية على مجالات التنمية المستدامة في المجتمع، الأمر الذي يدعو إلى تشجيع وتحفيز الطلاب والطالبات نحو الالتحاق بهذا المشروع من خلال المشاركة في القوافل المجمعة التي تتم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار تحقيقا للمهمة القومية والوطنية للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية ومن خلال الفصول التي يقومون بتسجيلها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بموجب بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة .



و كشف الدكتور أحمد عبد الرشيد، المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، تفاصيل خطة الجامعة خلال الفترة المقبلة من أجل تعظيم الجهود في مجال تحرير المواطنين من الأمية في النطاق الجغرافي، وذلك استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات.

و التي تشمل توفير مقر دائم لتحرير المواطنين من الأمية موضحا إنه سيتم إنشاء مركز لمساعدة المواطنين وتحريرهم من الأمية داخل جامعة حلوان بهدف توفير مقرًا دائمًا للمشروع يسمح بتوفير عنصر الاتصال والتواصل بين جميع الكليات والفئات المستهدفة من المشروع على مستوى الجامعة وبين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهات المعنية المختلفة.

وأوضح المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، أنه تم مخاطبة جميع الكليات بالمشاركة في المشروع والتواصل واستقبال استفسارات الطلاب والعمل على تذليل ما قد يواجههم من صعوبات عند الالتحاق بالمشروع من خلال اتخاذ الإجراءات المؤسسية اللازمة أولًا بأول دون كلل.



وأكد المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، أنه تم التنسيق مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بشأن إجراءات التعاقد على فصول محو الأمية للطلاب المشاركين في المشروع بموجب بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار.