مؤشر الأسهم المتوسطة بالبورصة المصرية يقفز 3.8% خلال تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 28411.41 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 6886.12 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9679.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 34772.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 6521.48 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 302.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.005 مليار ورقة منفذة على 902 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 283.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.669 مليار ورقة منفذة على 1.026 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 10.22% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 89.78%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 18.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 381.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 9.8 مليار جنيه، بحجم تداول 3.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 374 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 28.1 مليار جنيه بحجم تداول 4.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 755.9 ألف عملية.