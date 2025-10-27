قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تفاصيل توقيع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار باقتصادية قناة السويس

توقيع عقود بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
توقيع عقود بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

في اطار تعزيز   مشاركة مستثمرين من دول كبرى في الصناعات المتقدمة تم توقيع 3 عقود باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار  بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس..

 توقيع عقود 3 مشروعات

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقود ثلاثة مشروعات صناعية جديدة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات تتخطى 75 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 3.6 مليار جنيه مصري)، وبصادرات متوقعة تتخطى 100 مليون دولار سنويًا على مساحة إجمالية قدرها 225 ألف متر مربع، بما يوفر نحو 3600 فرصة عمل مباشرة، وقد وقّع العقود أحد المستثمرين المصريين البارزين كممثل عن الشركات المؤسسة لهذه المشروعات والتي تضم تحالف شركاء من الصين ومصر.

توقيع عقد مصنع لإنتاج المنسوجات والبطاطين

حيث تم توقيع عقد مصنع لإنتاج المنسوجات والبطاطين الميكروفايبر، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 21 مليون قطعة و8 آلاف طن، ليقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 28.2 مليون دولار أمريكي بتمويل ذاتي كامل، بما يوفر نحو 1,250 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير تبلغ 70% من الإنتاج للأسواق الخارجية و30% للسوق المحلي.

كما تم توقيع عقد مشروع لإنتاج المنسوجات والمفروشات المنزلية على مساحة 75 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات قدرها 29.2 مليون دولار أمريكي بتمويل ذاتي كامل، حيث يستهدف المشروع إنتاج 5.6 مليون قطعة من المنسوجات و3 آلاف طن سنويًا من المفروشات المنزلية، بما يوفر 1,150 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير تبلغ 100% للأسواق الخارجية.

بالإضافة إلى توقيع عقد مصنع البطانيات الكهربائية والمنسوجات البوليستر على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 17.625 مليون دولار أمريكي بتمويل ذاتي كامل، ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث سيتم إنشاؤه من جانب أكبر مُصنّع ومُصدّر صيني للبطاطين الكهربائية في العالم، ويُنتج المصنع 5.6 ملايين بطانية كهربائية و3 آلاف طن من منسوجات التدفئة سنويًا، ويوفر 1,200 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير 100% للأسواق العالمية.

أهمية المشروعات المشتركة بين المستثمرين المصريين والأجانب

وخلال مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أهمية المشروعات المشتركة بين المستثمرين المصريين والأجانب، لما تمثّله من نموذج ناجح للتعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرات الإنتاجية داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة. وأوضح أن الشراكات الدولية القائمة على تبادل المعرفة والتكامل في سلاسل الإمداد تُسهم في دعم مستهدفات الدولة نحو توطين الصناعات، ودعم الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بهذه النماذج الاستثمارية التي تجمع بين القدرات الوطنية والخبرات العالمية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف وليد جمال الدين أن مشاركة مستثمرين من دول كبرى في الصناعات المتقدمة تعكس ما تتمتع به المنطقة من مقومات جاذبة وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الهيئة تمضي قدمًا في تعزيز هذا التوجه من خلال التوسع في المشروعات المشتركة، وتقديم حوافز مرنة وإجراءات ميسّرة تُمكّن المستثمرين من سرعة بدء التشغيل وضمان استدامة الإنتاج والتصدير.

والجدير بالذكر أنه مع توقيع العقود الثلاثة الجديدة اليوم، يرتفع إجمالي عدد المشروعات بالقنطرة غرب الصناعية إلى 44 مشروعًا، على مساحة تبلغ 2,797,400 مترًا مربعًا بإجمالي استثمارات 1.1685 مليار دولار أمريكي، وبإجمالي فرص عمل مباشرة تبلغ 60,165، بما يؤكد استمرار النمو الاستثماري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل عام، فضلًا عن قدرات القنطرة غرب الصناعية بشكل خاص في جذب مشروعات متنوعة في صناعة المنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية.

