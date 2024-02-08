دعاء للميت في آخر جمعة من رجب.. من أفضل الأعمال

دعاء للميت في اخر جمعة من رجب، أكد أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن من أفضل الأعمال للميت الصدقة والدعاء، ويوم الجمعة هو يوم مبارك مستجاب فيه الدعاء للحي للميت، خاصة وأن فيه ساعة إجابة لا يرد فيها من يرفع يده للسماء، ويستحب للمسلم في آخر جمعة من رجب أن يحرص على الدعاء لوالده المتوفي أو الوالدة المتوفية ، وورد حديث شريف يقول رُوي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه: (أنَّ أُمَّهُ ماتت، فقال: يا رسولَ اللهِ! إنَّ أمي ماتت، أفأتصدقُ عنها؟ قال: نعم، قال: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: سقْيُ الماءِ فتلك سقايةُ سعدٍ بالمدينةِ).



ويمكن أن يقول الداعي في كلمات دعائه للميت في آخر جمعة من رجب اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

- اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

- اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

- اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

- اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

- اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

-اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً. اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.

-اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً. اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

-اللهمّ بشّره بقولك "كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

- اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار .

دعاء لأبي المتوفي في شهر رجب

دعاء لأبي المتوفي في شهر رجب ، ينتفع الميت بدعاء المسلم الحي، وبسبب دعوة يخفف الله عنه العذاب وينير قبره ويوسع مدخله، و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له، ومما ينير قبر الميت الصدقة، وأداء العمرة والحج عنه، والدعاء للميت نفعه عظيم قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ) ويستحب للابن أن يدعوا لأبيه المتوفي في شهر رجب وأن يكثر من الدعاء له ويستغل الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ويدعوا له.

دعاء لأبي المتوفي في شهر رجب يقول فيه اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

- اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

- اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

- اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

- اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

- اللهمّ إنّه كان مُصلّ لك، فثبّته على الصّراط يوم تزلّ الأقدام.

- اللهمّ إنّه كان صائماً لك، فأدخله الجنّة من باب الريّان.

-اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال. اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيراً إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه. اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

اللَّهُمَّ افسح لها في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة. اللهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه وسلّم إلى يوم الدّين.

دعاء للميت وأهله

دعاء للميت وأهله، يجوز للمسلم أن يدعوا للميت وأهله، وأكد العلماء أن الدعاء واسع لم يشترط الطهارة أو الوقت المعين ولكن الدعاء من العبادات اليسيرة التي يستحب للمسلم أدائها في أي وقت وردت أحاديث في الدعاء للميت من ذلك ما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل” (أخرجه أبو داود) .

ويقول في دعاء للميت اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا، وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم ويزيد في الكبير: وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر.

- اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

-اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

-اللهم اغفر له وصل عليه، وأورده حوض رسولك صلى الله عليه وسلم .

- اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

- اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

- اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

- اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

- اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

- اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

- اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

-اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.



• اللهم ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرت الدنيا.

• اللهم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال.

ربي اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرةً من حفر النار، اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة. اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

