أبهر العالم.. طباخ مجري يدخل موسوعة جينيس سجل 60 ساعة لعب متواصل

سجل الشيف المجري بارناباس فوجيتي زسولناي رقمًا قياسيًا عالميًا في الألعاب عبر الإنترنت بدلًا من المطبخ، وسجل رقمًا جديدًا لأطول ماراثون ألعاب فيديو في لعبة World of Warcraft وصل إلى 59 ساعة و20 دقيقة.



واستمر بارناباس في اللعب لما يقرب من يومين ونصف اليوم بشكل متواصل محطمًا الرقم القياسي السابق بفارق مذهل بلغ 23 ساعة و31 دقيقة.

تحويل جميع الأرباح إلى الأعمال الخيرية

وقد تم بث محاولة بارناباس لتسجيل الرقم القياسي بالكامل على الهواء مباشرة، حيث ذهبت جميع الأرباح إلى الأعمال الخيرية.



وحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تسمح World of Warcraft مثل ألعاب MMORPG الأخرى للاعبين بإنشاء شخصيات واستكشاف بيئة افتراضية يمكنهم من خلالها محاربة الوحوش وتحقيق الأهداف جنبًا إلى جنب مع لاعبين آخرين.

وقضى بارناباس وقت اللعب في قتال اللاعبين الآخرين مع رفاقه في الساحات المخصصة. ورغم ذلك، بعد اللعب لمدة 30 ساعة، قال إنه شعر بالملل لأنه لم يعد لديه ما يفعله، وبعد حوالي 45 ساعة، بدأ بالهلوسة.