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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف حفرية عاشت عشرات الملايين من السنين في إسكتلندا

حفريات
حفريات

عثر علماء على بقايا حفرية لفصيل من الزواحف الطائرة من أقارب الديناصورات والتي عاشت على الأرض قبل عشرات الملايين من السنين في اسكتلندا.

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وأوضحت دراسة أكاديمية حول الاكتشاف أن البقايا، التي عثر عليها مكشوفة جزئيا على صخرة كبيرة، عبارة عن هيكل عظمي غير مكتمل يشمل أجزاء من الكتفين والأجنحة والساقين والعمود الفقري.

ووفقا للعلماء فإن ذلك الهيكل، ثلاثي الأبعاد الغير مكتمل للتيروصورات والذي يرجع تاريخه إلى ما يتراوح من 166 إلى 168 مليون سنة مضت، يقدم نظرة جديدة تدل على تنوع تاريخ التيروصورات، وذلك بسبب ندرة حفرياتها التي تعود إلى العصر الجوراسي الأوسط.

 

وقال عالم الحفريات بول باريت "إنه يظهر أن المجموعة المتطورة من الزواحف الطائرة التي تنتمي إليها ظهرت في وقت أبكر مما كنا نعتقد وسرعان ما انتشرت في العالم".

وأطلق العلماء اسم (سيوبتيرا إيفانسي) على هذا الفصيل من الزواحف المجنحة.

وجاء في البيان أن اكتشاف هذا الفصيل بمثابة تكريم للدكتورة سوزان إيفانز على أبحاثها التشريحية والحفرية التي استغرقت سنوات في جزيرة سكاي.

وقالت الدكتورة ليز مارتن سيلفرستون، عالمة الأحياء القديمة من جامعة بريستول، عن هذا الاكتشاف "إنه يقربنا خطوة واحدة من فهم أين ومتى تطورت التيروصورات الأكثر تطورا

حفرية

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