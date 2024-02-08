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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معلومات عن براق الإسراء والمعراج.. أمين الفتوى يكشفها

عمرو الورداني
عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ركب البراق فى رحلة الإسراء والمعراج، لنعلم أن لكل شيء سببا، لافتا إلى أن الإنسان يجب أن ينشأ على الأخذ بالأسباب.

رحلة الإسراء والمعراج

وقال أمين الفتوى مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية، اليوم الخميس: "نتعلم من البراق أنه ما دام الله معك تخترق كل الحواجز".

وأضاف الورداني: "في المعراج كنموذج نتعلم منه الخروج من الضيق الى السعة، ونتعافى من الاحزان والمخاوف، ففى أول سماء التقى رسول الله سيدنا آدم، وبعد ما مر بكل السماوات والقيم والادوار، تخطى السماء السابعة". 
 

حسن القصبي: المتكبر والمتفاخر بنفسه وماله لن يدخل الجنة

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مستشهدا بالحديث النبوى الشريف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر".

وأوضح أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الخميس: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم،  حذرنا من كل شر ويدلنا على كل خير، والشر هو الكبر، وهو الراجل الذى يتعاظم بنفسه وبجاهه وماله، فالمسلم متواضع هين لين، فلن يدخل الجنة من كان فى قلبه ذرة كبر". 

وأضاف: "الله لا يحب المتكبرين، والله من اسماءه المتكبر،  ومن ينازع الله أحد فى صفاته و اسماءهم، ومن يفعل هذا لن يدخل الجنة" .

الفرق بين الإسراء والمعراج.. اعرف تفاصيل المعجزة كاملة

عمرو الورداني يكشف سبب قلة الأخلاق في المجتمعات

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن تحويل الدين إلى إجراء سبب قلة الأخلاق عن ناس كثيرين، لافتا إلى أن الدين ليس إجراء فقط، وإنما إيمان.  

وقال امين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية، اليوم الخميس: "الدين إيمان وعلاقة بين العبد وربه، والاخلاق سلوك، وسبب قلة الاخلاق لقلة التمسك بالقيم والمعانى، وأصبح عندهم قيم إجرائية فقط وليست سلوكيات".

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