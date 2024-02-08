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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأكثر من 30 صاروخا.. قصف مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى

ارشيفي
ارشيفي

انطلقت رشقات بأكثر من ٣٠ صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن القائد العسكري العام لحزب الله علي كركي نجا من محاولة الاستهداف الإسرائيلية في النبطية

 

ويعد الكركي الذي نجا من محاولة اغتيال ثانية هو أرفع شخصية قيادية في الحزب وهو عضو المجلس الجهادي.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصدر امني لبناني قوله بأن مسؤول عسكري من حزب الله أصيب بجروح خطرة بضربة إسرائيلية.

مصادر لبنانية  بأنه -ولأول مرة منذ العام 2006- تم استهداف وسط مدينة النبطية منذ 2006 وطول الحرب القائمة.

وذكرت قناة المنار اللبنانية المسيّرات الإسرائيلية من نوع هيرمز 900  و 450 تواصل تحليقها المكثف في أجواء منطقة النبطية.

 

وكان حزب الله استهدف ‏ثكنة "معاليه غولان" بصاروخي "فلق"  موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقق فيه إصابة ‏مباشرة

وأفادت  وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بنيران مدفعيتها  أطراف بلدات طير حرفا وعلما الشعب والجبين جنوبي لبنان.


كما أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت بصاروخ بركان ثكنة ‏راميم للعدو الإسرائيلي وتصيبها إصابةً مباشرة

وكانت كتائب شهداء الأقصى أفادت أن إحدى مجموعاتها المقاتلة تحركت وبعمل مشترك مع جند الله بعد الرصد والمتابعة تمكنوا من تنفيذ عمليه اطلاق نار على قوة للمشاة وخيمة لجنود الاحتلال على معبر الطيبة وقد تم استهدافهم بشكل مباشر بصليات مباركة من الرصاص محققين إصابات أكيدة بعون الله.

 

وأشارت الكتائب الفلسطينية في بيان لها إلي أن جنودها انسحبت  بسلام بفضل الله  دون أن يصيبهم مكروه. 


إخوانكم وجنودكم

وكانت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عرضت ، امس الاثنين، مشاهد من قذائف الهاون التي دكت بها سرايا القدس المواقع والتحشدات العسكرية الإسرائيلية في محاور التقدم شرق وشمال المحافظة الوسطى في غزة.


وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس كتيبة طولكرم، أنها تمكنت من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بطلقات كثيفة من الرصاص.

 

وقالت سرايا القدس كتيبة طولكرم، إنه دارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور ديوان الجلاد ومحور دوار السلام وعدة محاور أخري.

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