مواقع التواصل| خبيرة أسرية توضح سبب الفتور الزوجي

قالت سلوى الفارس، المحامية والاستشاري الأسري، إن السوشيال ميديا تعد أحد الأسباب التي أدت إلى الفتور بين الزوجين، بسبب انشغال أحد الأطراف أو الطرفين بمتابعة مواقع التواصل خلال فترات كبيرة.

وشنت سلوى الفارس، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هجوما حادا على الراجل، وألقت عليهم مسؤولية تدني ثقافة الحوار الزوجي، موضحة أنه يعد أحد الآثار المترتبة على العنف ضد المرأة.

تابعت استشاري العلاقات الأسرية، العنف ضد المرأة له أشكال متعددة منها الجسدي أو اللفظي، كما يؤدي عدم احترام الحقوق الزوجية من أحد الأطراف إلى تدني ثقافة الحوار بين الطرفين.

