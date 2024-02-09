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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنفذ المعسكر الثانى للطلائع

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

بدأت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء " الإدارة العامة للبرامج والأنشطة" المعسكر الثاني ضمن فعاليات  للبرنامج التأهيلى للنشء "تيك تك " والذي يتم تنفيذه خلال فبراير الجاري،  بالمدينة الشبابية بمحافظة الأقصر.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، وتوجيهات جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وهالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للأنشطة والبرامج، وهاني رفاعي مسئول تنفيذ البرنامج، وناصر سليم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب و الرياضة بأسوان، وأفراح سيد حسن وكيل المديرية للشباب والمشرف محمد البدري. 

 وتشارك فى الفعاليات محافظات أسوان والأقصر وانا وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد .

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أنشطة شبابية 

والجدير بالذكر بأن الفعاليات تتضمن أنشطة متنوعة  تهدف إلي إدارة وتنظيم الوقت وكيفية تحديد الأولويات والتخطيط، بجانب ورش العمل الجماعية  والمسابقات التفاعلية لتشجعهم  وتنمية مهاراتهم الشخصية من خلال جلسات تنمية في مجالات مختلفة تلبي احتياجتهم الشخصية مثل الأمن السيبراني والإعلام والتصوير والرسم وكرة القدم، وذلك لتوصيل وتأكيد أهمية الوقت لدى النشء بأكثر من طريقة تناسب الجميع، وتوصيل هدف البرنامج بشكل تفاعلي. 

ويهدف البرنامج إلى حسن استغلال الوقت لدى النشء بما يصب في صالح الفرد والمجتمع، ويساهم في نمو شخصياتهم، وتحسين مهاراتهم ، وإتساع مداركهم ، وتطوير نشاطهم العقلي، وإكتشاف وتقدير ذاتهم من خلال أنشطة البرنامج .

 

 

 

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