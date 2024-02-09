داليا مصطفي تثير الجدل بإطلالة جذابه.. شاهد

خطفت الفنانة داليا مصطفي، أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بصورة جديدة لها، من أحدث اطلالة.





وبدت داليا مصطفي بإطلالة ناعمة، مرتدية قميص ومني جيب بالون الاسود، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالملامحها الساحرة، وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابيه".





يذكر أن آخر اعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًاكبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.



أحداث مسلسل علاقة مشروعة



وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكهحس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية،يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.