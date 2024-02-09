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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدادات جامعة حلوان لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري ومنتسبي الجامعة بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج".

كما أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالقرارات المهمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، وجاهزية المنشآت وتجهيزات الكليات وإعلان الجداول لمختلف البرامج الدراسية، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة.

وفي إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات وقعت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بروتوكول تعاون و "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات لتسويق أعمال الطلاب والخريجين من الحلي والمجوهرات عبر منصتها، وتضمن البروتوكول توفير فرص تدريبية للطلاب بقسم المنتجات المعدنية والحلي، وفرص لتوظيف الخريجين.
كما وقعت الكلية بروتوكول تعاون مع المؤسسة العربية لعلماء الشباب وذلك في ضوء تفعيل دور وحدة التطوير والبحوث بكلية الفنون التطبيقية والشراكة مع مؤسسات علمية ذات صلة بتطوير الصناعة.

بينما وقعت كلية الصيدلة بجامعة حلوان اتفاقية تعاون مع شركة براند أحد الشركات المصرية الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل من النباتات العطرية والمصادر الطبيعية.

وعلى صعيد الاهتمام بالخدمات الطلابية والاهتمام بمشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة، قام طلاب قسم الرسم والتصوير الزيتي بمركز الفنون التشكيلية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بزيارة صالون الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجامعة على إطلاع الشباب على الأفكار الجديدة والفنون والرسوم المتنوعة خاصة صالون الشباب الذي يمثل محاكاة لعدد من الفنانين بنفس الفئة العمرية.

وقام طلاب جامعة حلوان بزيارة للجناح العسكري بمعرض الكتاب بناء على الدعوة المقدمة من قوات الدفاع الشعبي والعسكري وفي إطار التعاون بين جامعة حلوان والقوات المسلحة، حيث زار ٢٥ طالب وطالبة من مختلف الكليات بجامعة حلوان للجناح العسكري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

هذا وقد حققت جامعة حلوان إنجازا مشرفا في بطولة الكونغ فو ضمن مسابقات بطولة الشهيد الرفاعي 51، حيث حصلت الجامعة على إجمالي 22 ميدالية، حيث حقق الطلاب إنجازا رياضيا مشرفا فحصلوا على 10 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية.

وشارك فريق أنجاد بكلية الهندسة بالمطرية بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية والاختراع والابتكار والتكنولوجيا (IPITEX- 2024) "وقد شارك الطلاب في المعرض بمشروعين وهما مشروع هيكسوديا، وهو روبوت صناعي يحل محل ماكينة ال CNC يهدف لحل مشكلة هدر الوقت والخامات في الماكينات التقليدية، وأيضا مشروع انفيرنال وهو مشروع يهدف لحل المشاكل البيئية المتعلقة بالنفايات البلاستيكية للعمل على مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

كما عقدت اللجنة النقابية للعاملين بجامعة حلوان حفلا لتكريم أبناء العاملين المتفوقين في الشهادات العامة، ويعد هذا الاحتفال تقليدا سنويا في الجامعة منذ سنوات، فهو فرصة مهمة لتقديم الشكر والعرفان لجميع منتسبي الجامعة وتوجيه التحية لأبنائهم المتفوقين.

 

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