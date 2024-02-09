الدول العربية تدعو لحظر فرق الاحتلال الإسرائيلي من "الفيفا"

قدمت مجموعة من اتحادات كرة القدم في الشرق الأوسط، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، طلبًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لحظر الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الدولية.

وذكر موقع “روسيا اليوم” أن اتحاد كرة القدم الشرق الأوسط، بقيادة الأمير علي بن الحسين نصَّ على ضرورة تشكيل "جبهة موحدة تعزل اتحاد كرة القدم الإسرائيلي عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم حتى تتوقف هذه الأعمال العدائية".

وشدد الاتحاد على ضرورة أن يتخذ الفيفا "موقفًا حازمًا ضد الجرائم التي ارتكبت في فلسطين وجرائم الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك قتل المدنيين الأبرياء بما في ذلك اللاعبين والمدربين والحكام والمسؤولين وتدمير البنية التحتية لكرة القدم".

ورد اتحاد كرة القدم الإسرائيلي على الطلب بوصفه "مستفزًا ولا وجود للخجل فيه"، وحث السلطات الكروية على رفض دعوات حظر الفرق الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الدولية.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي نيف دجولدشتاين: "أثق في فيفا بألا يشترك في السياسة داخل كرة القدم"، معربًا عن أمله في "تحقيق السلام العالمي".

وفي الوقت نفسه، أكد الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تيودوريدس أنه لا توجد حاليًا مناقشات حول استبعاد الفرق الإسرائيلية من المسابقات الأوروبية.

ونفى أيضًا اتهامات بمعاملة خاصة تجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد علق مشاركة جميع الفرق الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا.