عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الدول العربية تدعو لحظر فرق الاحتلال الإسرائيلي من "الفيفا"

صدى البلد

قدمت مجموعة من اتحادات كرة القدم في الشرق الأوسط، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، طلبًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لحظر الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الدولية. 

وذكر موقع “روسيا اليوم” أن اتحاد كرة القدم الشرق الأوسط، بقيادة الأمير علي بن الحسين نصَّ على ضرورة تشكيل "جبهة موحدة تعزل اتحاد كرة القدم الإسرائيلي عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم حتى تتوقف هذه الأعمال العدائية". 

txt

تكثيف الحملات التموينية وإنشاء منافذ للسلع بأسعار مخفضة في الجيزة

txt

الأوقاف: استقبال شهر شعبان بختم القرآن في المساجد الكبرى

وشدد الاتحاد على ضرورة أن يتخذ الفيفا "موقفًا حازمًا ضد الجرائم التي ارتكبت في فلسطين وجرائم الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك قتل المدنيين الأبرياء بما في ذلك اللاعبين والمدربين والحكام والمسؤولين وتدمير البنية التحتية لكرة القدم". 

ورد اتحاد كرة القدم الإسرائيلي على الطلب بوصفه "مستفزًا ولا وجود للخجل فيه"، وحث السلطات الكروية على رفض دعوات حظر الفرق الإسرائيلية من المشاركة في البطولات الدولية. 

وقال المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي نيف دجولدشتاين: "أثق في فيفا بألا يشترك في السياسة داخل كرة القدم"، معربًا عن أمله في "تحقيق السلام العالمي".

 وفي الوقت نفسه، أكد الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تيودوريدس أنه لا توجد حاليًا مناقشات حول استبعاد الفرق الإسرائيلية من المسابقات الأوروبية. 

ونفى أيضًا اتهامات بمعاملة خاصة تجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد علق مشاركة جميع الفرق الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا.

اتحاد الدولي لكرة القدم اتحاد الدولي لكرة القدم فيفا احتلال الاسرائيلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

ترشيحاتنا

الدول العربية تدعو لحظر فرق الاحتلال الإسرائيلي من "الفيفا"

بينهم شيكابالا.. من هم سداسي الزمالك المهدد بالرحيل نهاية الموسم؟

تامر حسني يتصدر التريند المصري بعد طرح موضوع رجوعنا

أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

المدارس تستعد لبدء التيرم الثاني خلال ساعات.. والحصة الأولى عن تضحيات الشرطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

اعرف سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني| شاهد

فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ