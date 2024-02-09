فرقة نويرة تتغنى بألحان فريد الاطرش على مسرح الجمهورية

تواصل الثقافة المصرية تنفيذ خطة الاحتفاء برموز الكلمة والنغم حيث خصصت دار الاوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء الاحد 11 فبراير على مسرح الجمهورية لاعمال الموسيقار الراحل فريد الاطرش وتم اعداد برنامج مميز يضم نخبه من مؤلفاته الشهيرة منها قلبي و مفتاحه ، مش كفاية ، منحرمش العمر منك ، روحي و روحك و غيرها .. يؤديها داليا عبد الوهاب ، رحاب مطاوع ، محمد عبد الحميد ، حسام حسنى ، مصطفى النجدى ، محمد حسن ، وليد حيدر .

المعروف أن فريد الاطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود ، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لبلاده ، بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان ، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس ، أحمد رامي ، أحمد شفيق كامل ، الأخطل الصغير ، إسماعيل الحبروك ، بديع خيري ، بيرم التونسي ، صالح جودت ، فتحي قورة ، كامل الشناوي ، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز كما لحن لعدد من المطربين والمطربات العرب منهم أسمهان ، شادية ، فايزة أحمد ، صباح ، مها صبري ، وديع الصافي ، نور الهدى ومحرم فؤاد , توفي فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً ارثاً خالداً مازل يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى .