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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مشروع طلابي.. رئيس جامعة حلوان يفتتح مدرج 305 بكلية التكنولوجيا والتعليم

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، كلية التكنولوجيا والتعليم، لافتتاح المدرج  305 بعد تجهيزه كمشروع طلابي للدفعة الرابعة  ببرنامج تأهيل  المعلمين.

وكان في استقباله الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وطلاب تأهيل المعلمين.

وتفقد رئيس الجامعة ورش قسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية، مشيدًا بالتطور الذى حدث بها.

كما عقد لقاء مع عميد الكلية، حيث أشار إلى ضرورة التطوير وعمل دورات لغة أونلاين لطلاب برنامج تأهيل المعلمين.

وأكد الدكتور السيد قنديل على ضرورة تواجد مركز صيانة للسيارات بالكلية، حيث عرض العميد فكرة التعاون مع بعض الشركات في هذا الصدد.

واستهل رئيس الجامعة فعاليات افتتاح المدرج بالترحيب بالحضور، مشيدًا بدور الطلاب في تطوير الكلية، كما أكد على أهمية دور المعلم في المجتمع، موضحا ضرورة  إعلاء قيمة الأستاذ.

وأوضح ضرورة تنظيم دورات لتأهيل مديري المدارس والمعلمين، حيث يوجد اكثر من 50 الف مدرسة، وعبّر عن سعادته بحرص الطلاب على التعليم وتطوير الكلية.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية، إن الكلية بها طلاب من حوالي 26 محافظة من محافظات مصر، ووجه الشكر لجميع الطلاب الذين شاركوا في تجهيز المدرج .

وفي ختام الزيارة اقترح رئيس الجامعة تصميم لوحة تضم أسماء وصور الطلاب المشاركين في المشروع لتوثيق هذا العمل.

ورافق رئيس الجامعة خلال الزياره الدكتور حسام حسن وكيل الكلية  لشئون الطلاب، الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاستاذ ياسر السيد أمين الكلية، الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ طارق علي مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

 

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