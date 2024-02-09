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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة طبيعية لشد الخدود وتحسين جمالها

وصفة الخدود
وصفة الخدود

تبحث عن طريقة طبيعية لتحسين شكل الخدود دون اللجوء إلى حقن الفيلر أو العمليات الجراحية.


وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي نعرض لكم خطوات عمل وصفه طبيعية لرفع الخدود وعلاج العلامات التعبيرية.

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مكونات وصفة الخدود

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
ملعقة صغيرة من زيت اللوز
5 قطرات من زيت اللافندر (اختياري)

طريقة عمل وصفة الخدود

اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير.
سخّني الخليط قليلاً في حمام ماء دافئ.
ضعي الخليط على الخدين باستخدام أطراف الأصابع.
دلكي الخدين بحركات دائرية لطيفة لمدة 5 دقائق.
اتركي الخليط على الخدين لمدة 15 دقيقة.
اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

زيت جوز الهند الخام
زيت جوز الهند الخام

تنبيه هام :

هذه الوصفة لرفع الخدود لاتناسب صاحبات البشرة الدهنية لأنها غنية بالزيوت الطبيعية.

الخدود الزيوت الطبيعية البشرة الدهنية زيت جوز الهند زيت اللافندر زيت جوز وصفة الخدود وصفة شد الخدود

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