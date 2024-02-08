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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فراخ مشوية بالكبد والقوانص

فراخ مشوية
فراخ مشوية

تريد الكثير من النساء معرفة طريقة عمل فراخ مشوية بمذاق مميز مثل الأنواع المباعة فى المحلات خاصة عند الاستعداد لشهر رمضان الكريم.

نعرض لكم طريقة عمل فراخ مشوية بالكبد والقوانص فى الفرن من خلال خطوات الشيف الشربيني.

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مقادير فراخ مشوية فى الفرن :
دجاج 
قوانص 
كبد
زبيب 
فريك 
بصل 
ثوم 
كزبرة خضراء 
زعتر 
مرقة بهارات 
جوزة الطيب 
ملح – فلفل 
قرفة زبدة

طريقة عمل فراخ مشوية بالكبد والقوانص:

*ضعي ماء  في حلة على النار مع زعتر طازج وشرائح بصل وخل وملح ثم ضعي القوانص والقلوب  واتركيها حتى التغلي ثم اضيفي الكبدة عليها
* ضعي زبدة  في طاسة على النار وشوحي فيها بصل وثوم مفرومين مع ملح وقلبيهم ثم اضيفي الفريك المنقوع وضعي قليل من الماء و التوابل والبهارات غطيها واتركيها 

* في طاسة أخرى سيحي زبدة مع بصل وثوم وزعتر ورشة ملح ثم قطعي القوانص واضيفيها مع قليل من القرفة الناعمة ومكعب مرقةوفلفل أسود ناعم. 
* ضيفي الفريك والكبدة والقوانص واخلطيهم جيدا وتبلي الدجاج بالملح وافصلي جلدها عن لحمها ثم احشيها بالخليط وضعيها في صينية فوق شرائح من البصل وادخليها فرن ساخن حتى النضج وستحصلى على فراخ مشوية مميزة.

فراخ مشوية الكبد والقوانص طريقة عمل فراخ مشوية طريقة عمل فراخ شيف الشربيني

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