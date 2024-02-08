معلومات غير متوقعة.. أسباب ظهور الكدمات الزرقاء في الجسم

تحدث الكدمات الزرقاء عندما يتسرب الدم من الأوردة والشعيرات الدموية والبرك تحت جلدك بسبب عدم وجود فتحة لخروج الدم من جسمك وتوقف خلايا الدم التي تسمى الصفائح الدموية نزيفك، لكن تجمع الدم تحت جلدك يمكن أن يغير لون بشرتك ويسبب التورم والألم والألم.

ووفقا لما جاء فى موقع "ويبمد " عندما تتعرض لإصابة أو صدمة يمكن أن يتسرب الدم من الأوعية الموجودة تحت جلدك، و ينتج عنه تغير اللون الذي تراه والمعروف باسم الكدمة .

قد تبدأ الكدمات باللون الأحمر أو الأرجواني للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، وبعد وقت قصير من الإصابة ثم تتحول إلى اللون الأزرق والبني الفاتح أو الأخضر أو ​​الأصفر أثناء شفائها وبالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الداكنة، يمكن أن تبدو الكدمات باللون الأرجواني أو البني الداكن أو الأسود.

فى بعض الحالات تتسرب الأوعية الدموية تحت الجلد وتتكون الكدمات الزرقاء ، وهذا يحدث نتيجة عدة أسباب مختلفة:

لقد تعرضت لإصابة أو تعرضت لصدمة جسدية وهو السبب الأكثر شيوعًا.

تعانى شيخوخة الجلد.

تعانى من حالة طبية تغير عدد الصفائح الدموية لديك، مثل مرض المناعة الذاتية، أو الهيموفيليا، أو سرطان الدم.

كنت تتناول دواء يقلل أو يمنع تخثر الدم، مثل مضادات التخثر مثل الهيبارين أو الوارفارين، أو مضادات الصفيحات مثل كلوبيدوقرل، أو الأسبرين، أو المنشطات.

