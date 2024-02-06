الدنيا مقلوبة من امبارح.. الملك تشارلز مهدد بهذه المضاعفات

أعلن قصر بكنغهام فى بريطانيا ، أمس الاثنين، إصابة الملك تشارلز بمرض السرطان أثناء إجراء فحوصات للاطمئنان على حالة الجسم بعد الإصابة بورم حميد فى البروستاتا.

وأثار الإعلان عن مرض الملك تشارلز حالة من القلق والخوف فى مختلف بلدان العالم وأعلن عدد من رؤساء أكبر الدول عن حزنهم عن إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان

وبدء الملك تشارلز أولى مراحل رحلة العلاج من مرض السرطان دون الإفصاح عن تكنيك التعافى أو نوع الورم والمكان الذي أصابه.

ووفقا لما جاء فى موقع مايو كلينك يسبب السرطان وعلاجه مضاعفات عديدة يمكن أن يتعرض لها الملك تشارلز أو مريض مصاب بالأورام الخبيثة ، إليكم أبرزها.

الألم

يتسبب السرطان أو علاجه في شعور المريض بالألم، ورغم ذلك ليست كل أنواع السرطان مؤلمة ويمكن أن يكن حظ الملك تشارلز جيد ويكن مصابا بأحد هذه الأنواع ولكن إذا كان غير ذلك فيمكن التغلب على السرطان وعلاجه من خلال الأدوية والوسائل الحديثة

الارهاق

تتعدد أسباب شعور الأشخاص المصابين بالسرطان بالإرهاق، ولكن يمكن علاجه غالبًا، والإرهاق المصاحب للعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي من الأمور الشائعة، لكن إذا أصيب بها الملك تشارلز فهى عادة تكون مؤقتًا.

صعوبة التنفس

يسبب السرطان أو علاجه الشعور بضيق في التنفس وقد تخفف العلاجات هذه المشكلة.

الغثيان

تسبب بعض أنواع السرطان وعلاجاته الغثيان. ويستطيع طبيبك أحيانًا أن يتنبأ بما إذا كان من المرجح أن يتسبب العلاج في شعورك بالغثيان أم لا. وقد تساعد الأدوية والعلاجات الأخرى على منع الغثيان أو الحد منه.



الإسهال أو الإمساك

قد يؤثر السرطان وعلاجه في أمعائك وقد يسبب الإسهال أو الإمساك.

فقدان الوزن

قد يسبب السرطان وعلاجه فقدان الوزن، فهو يسرق الطعام من الخلايا الطبيعية ويحرمها من العناصر المغذية وهذا النوع لا يتأثر عادةً بعدد السعرات الحرارية أو نوع الطعام الذي يتم تناوله، ومن الصعب علاجه عند معظم المرضى

فقدان الوزن الزائد



التغييرات الكيميائية في جسمك

قد يتسبب السرطان في اختلال التوازن الكيميائي الطبيعي في جسمك وزيادة احتمال إصابتك بمضاعفات خطيرة وتتضمن مؤشرات اختلال التوازن الكيميائي العطش الشديد وكثرة التبوّل والإمساك والارتباك.

مشكلات الدماغ والجهاز العصبي

يضغط السرطان على الأعصاب القريبة وقد يسبب الألم وفقدان وظائف جزء من جسم المريض ويمكن أن يسبب السرطان الذي يؤثر في الدماغ الصداع ومؤشرات وأعراضًا تشبه بشكل كبير السكتة الدماغية، مثل الشعور بالضعف في جانب واحد من الجسم.



التفاعلات غير الطبيعية للجهاز المناعي مع السرطان

قد يتفاعل الجهاز المناعي للجسم مع السرطان من خلال مهاجمة الخلايا السليمة فى بعض الحالات ويمكن أن تؤدي هذه التفاعلات النادرة جدًا التي تسمى متلازمات الأباعد الورمية وهناك مجموعة من الأعراض، مثل صعوبة المشي والنوبات المرضية.



انتشار السرطان

مع تفاقم السرطان، قد ينتشر السرطان جزاء أخرى من الجسم ويعتمد ذلك على مكان انتشار السرطان على نوع السرطان.



عودة السرطان

يتعرض الناجون من السرطان لمخاطر تكرار الإصابة بالسرطان ومن المرجح أن بعض السرطانات تعاود الظهور أكثر من سرطانات أخرى.