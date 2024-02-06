عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الدنيا مقلوبة من امبارح.. الملك تشارلز مهدد بهذه المضاعفات

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

أعلن قصر بكنغهام فى بريطانيا ، أمس الاثنين، إصابة الملك تشارلز بمرض السرطان أثناء إجراء فحوصات للاطمئنان على حالة الجسم بعد الإصابة بورم حميد فى البروستاتا. 

وأثار الإعلان عن مرض الملك تشارلز حالة من القلق والخوف فى مختلف بلدان العالم وأعلن عدد من رؤساء أكبر الدول عن حزنهم عن إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان

خلي بالك.. علامات البرد تكشف نوعا شرسا من السرطان

8 علامات لو لقيتها فى الطماطم إوعى تشتريها .. تحذير

وبدء  الملك تشارلز أولى مراحل رحلة العلاج من مرض السرطان دون الإفصاح عن تكنيك التعافى أو نوع الورم والمكان الذي أصابه.
ووفقا لما جاء فى موقع مايو كلينك  يسبب السرطان وعلاجه مضاعفات عديدة يمكن أن يتعرض لها الملك تشارلز أو مريض مصاب بالأورام الخبيثة ، إليكم أبرزها.

الألم

يتسبب السرطان أو علاجه في شعور المريض بالألم، ورغم ذلك ليست كل أنواع السرطان مؤلمة ويمكن أن يكن حظ الملك تشارلز جيد ويكن مصابا بأحد هذه الأنواع ولكن إذا كان غير ذلك  فيمكن  التغلب على السرطان وعلاجه من خلال الأدوية والوسائل الحديثة

الارهاق

 تتعدد أسباب شعور الأشخاص المصابين بالسرطان بالإرهاق، ولكن يمكن علاجه غالبًا، والإرهاق المصاحب للعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي من الأمور الشائعة، لكن إذا أصيب بها الملك تشارلز فهى عادة تكون مؤقتًا.
صعوبة التنفس

يسبب السرطان أو علاجه الشعور بضيق في التنفس وقد تخفف العلاجات هذه المشكلة.
الغثيان

تسبب بعض أنواع السرطان وعلاجاته الغثيان. ويستطيع طبيبك أحيانًا أن يتنبأ بما إذا كان من المرجح أن يتسبب العلاج في شعورك بالغثيان أم لا. وقد تساعد الأدوية والعلاجات الأخرى على منع الغثيان أو الحد منه.


الإسهال أو الإمساك

 قد يؤثر السرطان وعلاجه في أمعائك وقد يسبب الإسهال أو الإمساك.
فقدان الوزن

قد يسبب السرطان وعلاجه فقدان الوزن، فهو يسرق الطعام من الخلايا الطبيعية ويحرمها من العناصر المغذية وهذا النوع لا يتأثر عادةً بعدد السعرات الحرارية أو نوع الطعام الذي يتم تناوله، ومن الصعب علاجه عند معظم المرضى

فقدان الوزن الزائد
فقدان الوزن الزائد


التغييرات الكيميائية في جسمك

 قد يتسبب السرطان في اختلال التوازن الكيميائي الطبيعي في جسمك وزيادة احتمال إصابتك بمضاعفات خطيرة وتتضمن مؤشرات اختلال التوازن الكيميائي العطش الشديد وكثرة التبوّل والإمساك والارتباك.
مشكلات الدماغ والجهاز العصبي

 يضغط السرطان على الأعصاب القريبة وقد يسبب الألم وفقدان وظائف جزء من جسم المريض ويمكن أن يسبب السرطان الذي يؤثر في الدماغ الصداع ومؤشرات وأعراضًا تشبه بشكل كبير السكتة الدماغية، مثل الشعور بالضعف في جانب واحد من الجسم.


التفاعلات غير الطبيعية للجهاز المناعي مع السرطان

قد يتفاعل الجهاز المناعي للجسم مع السرطان من خلال مهاجمة الخلايا السليمة فى بعض الحالات ويمكن أن تؤدي هذه التفاعلات النادرة جدًا التي تسمى متلازمات الأباعد الورمية وهناك مجموعة من الأعراض، مثل صعوبة المشي والنوبات المرضية.


انتشار السرطان

مع تفاقم السرطان، قد ينتشر السرطان جزاء أخرى من الجسم ويعتمد ذلك على مكان انتشار السرطان على نوع السرطان.


عودة السرطان

 يتعرض الناجون من السرطان لمخاطر تكرار الإصابة بالسرطان ومن المرجح أن بعض السرطانات تعاود الظهور أكثر من سرطانات أخرى.

الملك تشارلز اختلال التوازن الأورام الخبيثة البروستاتا الملك تشارلز الثالث تشارلز الثالث تسبب السرطان مرض الملك تشارلز مرض السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

عرض جديد لنجم النادي الأهلي من الدوري التركي

كلاكيت تالت مرة.. طارق السيد يصدم جماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

اكتشفه بسرعة.. إليك أعراض مرض السكري المبكرة

أكلة جديدة .. طريقة عمل العدس بالمكرونة

الملك تشارلز يعاني من هذا المرض القاتل.. إليك تفاصيله وتحذير خاص منه

مجنون الكبير قوي| سبب دخول علاء مرسي المستشفى.. وكيفية الوقاية من مرضه

بدل اللحمة .. طريقة عمل المسقعة بالسمك

حتى أبويا معرفش.. نجل هاني الناظر يكشف عن إصابته بهذا المرض

أزمة صحية مفاجئة.. تطورات حالة علاء مرسي الصحية|وهذه مخاطر مرضه

سريعة وهتدفي.. طريقة عمل بطاطس بالجبنة

ترشيحاتنا

حصاد جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. 30 ألف فتوى وعشرات الندوات وورش العمل

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

توقعات بحدوث انخفاض في الأسعار.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجآت مهمة للمواطن

توازن في السوق قريبا .. برلماني: مستحيل الدولار يوصل 50 جنيه

محمد صلاح| أول تعليق من وزير الرياضة على تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أستاذ استثمار: الدولار يتجه إلى مزيد من الخسائر والذهب ليس الخيار الأفضل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنيا مقلوبة من امبارح.. الملك تشارلز مهدد بهذه المضاعفات

أرخص طريقة لعمل صينية البطاطس بطعمها الأصلي.. السر في مكون واحد

أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. أبطال فيلم "السيستم" في العرض الخاص بالتجمع| صور

إطلالة نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم "السيستم"| صور

فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

أسعار الذهب في مصر اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ