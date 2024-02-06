أكلة جديدة .. طريقة عمل العدس بالمكرونة

تريد الكثير من النساء تعلم طريقة جديدة لعمل العدس فى فصل الشتاء بمذاق شهي ومميز حيث أنه من أكثر الأكلات المغذية التى تمنح الجسم قدر عالى من الدفء.

نعرض لكم طريقة عمل العدس بالمكرونة بمذاق شهي يحبه الجميع وذلك من خلال وصفة الشيف غادة جميل

مقادير العدس بالمكرونة

مكرونة

مكرونة بالعدس



عدس منقوع

ملح فلفل

زيت زيتون

طماطم مفرومة

بصل ثوم

كزبرة جافة

بهارات

طريقة عمل العدس بالمكرونة

* شوحي العدس في طاسة بها زيت مع البصل والثوم ورشة ملح ثم ضيفي الطماطم وشوحي

* ضيفي المكرونة والبهارات والكزبرة وقلبيها مع العدس ثم قدميهما معا.