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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه تورم القدمين مؤشر لأمراض خطيرة

الوذمة
الوذمة

يعد تورم القدمين أو الوذمة من المشكلات الصحية الخطيرة التي تهدد صحة سلامة الإنسان في بعض الأحيان حيث تكون أحد الاعراض التي تنذر بالإصابة بمرض خطير.

ومن المهم عدم إهمال علاج الوذمة وإجراء الفحوصات الطبية عند ظهورها بشكل غريب أو لفترة طويلة او متكررة 
ونعرض لكم فيما يلي أهم الامراض الخطيرة والأسباب المؤدية للمعاناة من تورم القدمين أو الوذمة

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تحدث الوذمة عندما تتسرب السوائل من الأوعية الدموية الصغيرة في الجسم، التي تُعرف أيضًا باسم الشعيرات الدموية، وتتراكم تلك السوائل في الأنسجة القريبة، ويؤدي هذا التسرب إلى حدوث تورُّم.

تشمل أسباب الحالات البسيطة للوذمة:

الجلوس أو البقاء في وضع واحد مدة طويلة.
تناول كميات كبيرة من الطعام المالح.
فترة ما قبل الحيض.
الحمل.
يمكن أن تكون الوذمة من الآثار الجانبية لبعض الأدوية أيضًا، وتتضمن:

أدوية ارتفاع ضغط الدم.
مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
الأدوية الستيرويدية.
الإستروجينات.
أدوية معينة لداء السكري تُسمى الثيازوليدينيديونات.
الأدوية المستخدمة لعلاج ألم الأعصاب.
في بعض الأحيان، تكون الوذمة مؤشرًا على وجود حالة أكثر خطورة، وتشمل الحالات المَرَضية التي يمكن أن تسبب الوذمة:

فشل القلب الاحتقاني. يسبب فشل القلب الاحتقاني توقف إحدى حجرتَي القلب السفليتَين أو كلتيهما عن ضخ الدم جيدًا ونتيجة لذلك، يمكن أن يرتد الدم في الساقين والكاحلين والقدمين مسببًا الوذمة.

يمكن أن يسبب فشل القلب الاحتقاني أيضًا التورُّم في منطقة المعدة ويمكن أن تسبب هذه الحالة تراكم السوائل في الرئتين ويمكن أن تؤدي تلك الحالة المعروفة بالوذمة الرئوية إلى ضيق النفس.

تلف الكبد. يمكن أن يسبب تلف الكبد الناتج عن التشمُّع تراكم السوائل في منطقة المعدة والساقين ويُطلق على تراكم السوائل في منطقة المعدة الاستسقاء.
مرض الكلى

يمكن أن يسبب مرض الكلى تراكم السوائل والأملاح في الدم وتحدث الوذمة المرتبطة بمرض الكلى عادة في الساقين وحول العينين.


تلف الكلى

يمكن أن يؤدي تلف الأوعية الدموية الدقيقة المرشِّحة الموجودة في الكلى إلى المتلازمة الكلائية وقد يؤدي انخفاض مستويات البروتين في الدم في حال المتلازمة الكلائية إلى حدوث وذمة.
 

ضعف أوردة الساقين أو تلفها. تضر هذه الحالة المعروفة بالقصور الوريدي المزمن بالصمامات أحادية الاتجاه الموجودة في الساق وتعمل الصمامات أحادية الاتجاه على إبقاء الدم متدفقًا في اتجاه واحد فقط. 

ويسمح تلف الصمامات بتجمع الدم في أوردة الساقين ما يسبب التورُّم.
التخثّر الوريدي العميق

يمكن أن يكون التورم المفاجئ في إحدى القدمين المصحوب بألم في عضلة ربلة الساق ناتجًا عن جلطة دموية في أحد أوردة الساقين ويتطلب التخثر الوريدي العميق المساعدة الطبية الفورية.
مشكلات في جهاز الجسم المسؤول عن تصريف السوائل الزائدة وإذا تعرض الجهاز اللمفي للتلف -بسبب جراحة للسرطان مثلاً- فقد لا يصرف سوائل الجسم جيدًا.


النقص الحاد وطويل الأمد في البروتين.

يمكن أن يؤدي النقص الشديد في البروتين في النظام الغذائي بمرور الوقت إلى الوذمة.

الوذمة الأوعية الدموية الشعيرات الدموية السكر الوذمة الرئوية تورم القدم تورم القدمين

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