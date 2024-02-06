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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مجنون الكبير قوي| سبب دخول علاء مرسي المستشفى.. وكيفية الوقاية من مرضه

الفنان علاء مرسي
الفنان علاء مرسي

أثار الفنان علاء مرسي حالة من القلق بين الجمهور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء إصابته بمشكلة صحية أدت لدخوله المستشفى.

وعلاء مرسي هو فنان مصرى قدم أعمال فنية عديدة كان ابرزها فى العام الماضي مشاركته فى مسلسل الكبير قوي حيث قام بدور رجل مجنون قام باختطاف “ مربوحة ” عندما ذهبت للقاهرة.

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ولطمأنة الجمهور على حالة الفنان علاء مرسي الصحية نشر الفنان شريف باهر فيديو  من داخل المستشفي قائلا " اللايف دا عشان نطمن كل الناس على صحة أخويا وحبيبي، وهو بس عنده شوية مشاكل فى القولون وشوية محاليل وهيبقي كله تمام ”.


ولكن هل يمكن أن يتسبب القولون فى أزمة صحية للمصاب به مثلما حدث مع الفنان علاء مرسي وتجعله غير قادر على ممارسة حياته بشكلها الطبيعي ويحتجز فى المستشفى 
 

وفيما يلي نعرض لكم طريقة الوقاية من مرض القولون والحماية من المضاعفات الشديدة التى يمكن أن تتسبب  التدخل طبي عاجل مثلما حدث مع الفنان علاء مرسي

علاء مرسي فى مسلسل الكبير قوي
علاء مرسي فى مسلسل الكبير قوي

الوقاية من مشاكل القولون 

تصيب القولون مشاكل صحية عديدة مثل الأورام الحميدة والسرطان والتهاب القولون التقرحي والعصبي 

تناول نظام غذائي صحي: اتباع نظام غذائي غني بالألياف وقليل الدهون والسعرات الحرارية يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القولون.
ممارسة الرياضة بانتظام: ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
الحفاظ على وزن صحي: السمنة هي أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القولون.
الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القولون.
إجراء فحوصات الكشف المبكر: ينصح بإجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض القولون بشكل منتظم، خاصة بعد سن الخمسين.

القولون
القولون

 الوقاية من المضاعفات الخطيرة: 

يلعب الاكتشاف المبكر لمرض القولون دور كبير فى الوقاية من مضاعفاته الخطيرة خاصة إذا تم الاهتمام باتباع تعليمات الطبيب والعلاج.

يساعد الكشف المبكر وعلاج أمراض القولون على الوقاية من المضاعفات الخطيرة، مثل سرطان القولون وانسداد الأمعاء.
تحسين نوعية الحياة:

 يمكن أن يساعد علاج أمراض القولون على تحسين نوعية حياة المريض بشكل كبير، من خلال تقليل الأعراض والألم.
زيادة فرص الشفاء: 

تزيد فرص الشفاء من أمراض القولون بشكل كبير عند الكشف المبكر وعلاجها بشكل فعال.

علاء مرسي داخل المستشفى
علاء مرسي داخل المستشفى

وقدم الفنان علاء مرسي عدد كبير من الأعمال الفنية طوال مسيرته المهنية، أهمها: فيلم معلش إحنا بنتبهدل وجحيم امرأة ويا أنا يا خالتي  وعودة مدرسة المشاغبين2 وحمزة وبناته الخمسة وربيع الغضب وهيمه أيام الضحك والدموع و مسلسل إسماعيل يس 

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مجنون الكبير قوي| سبب دخول علاء مرسي المستشفى.. وكيفية الوقاية من مرضه

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