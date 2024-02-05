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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أزمة صحية مفاجئة.. تطورات حالة علاء مرسي الصحية|وهذه مخاطر مرضه

علاء مرسي
علاء مرسي

تعرض الفنان علاء مرسي لوعكة صحية شديدة أدت لدخوله المستشفى مما أثار قلق محبيه على السوشيال ميديا .. فما تفاصيل حالته والمرض الذي يعاني منه؟

جاء ذلك بعد نشر الفنان شريف باهر فيديو للفنان علاء مرسي من داخل المستشفى قائلا: "أنا أهو مع علاء وهو زي الفل، اللايف دا عشان نطمن كل الناس على صحة أخويا وحبيبي، وهو بس عنده شوية مشاكل فى القولون وشوية محاليل وهيبقي كله تمام”.

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ولكن هل يمكن أن يتسبب القولون فى أزمة صحية للمصاب به مثلما حدث مع الفنان علاء مرسي وتجعله غير قادر على ممارسة حياته بشكلها الطبيعي ويحتجز فى المستشفى.

علاء مرسي فنان مصرى قدم أعمالا عديدة، أهمها: ميدو مشاكل ومعلش إحنا بنتبهدل وجحيم امرأة ويا أنا يا خالتي، والفرح وعودة مدرسة المشاغبين2 وحمزة وبناته الخمسة
وكايرو-بلانكا وربيع الغضب وهيمه أيام الضحك والدموع و إسماعيل يس أبو ضحكة جنان.

علاء مرسي في ضيافة رامز
علاء مرسي في ضيافة رامز

وفيما يلي نعرض لكم أهم المعلومات عن مرض القولون والحالات التى تجعله خطيرا مثلما حدث مع علاء مرسي وفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك .

مخاطر إهمال علاج القولون:
يمكن أن يكون إهمال علاج أمراض القولون خطيرًا للغاية، حيث قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض وتطورها إلى مضاعفات خطيرة، بعضها قد يكون مهددًا للحياة.

أبرز مخاطر إهمال علاج القولون:

تطور أمراض القولون: قد يتطور التهاب القولون التقرحي، وهو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، إلى سرطان القولون إذا لم يتم علاجه.
انسداد الأمعاء: يمكن أن يؤدي تضيق الأمعاء بسبب الالتهاب أو الأورام إلى انسدادها، مما يتطلب تدخلاً جراحيًا طارئًا.

النزيف: قد يؤدي التهاب القولون أو وجود أورام إلى نزيف داخلي، مما قد يؤدي إلى فقر الدم.

التثقب: يمكن أن يؤدي تفاقم الالتهاب إلى ثقب في الأمعاء، مما قد يؤدي إلى عدوى خطيرة في البطن.

سوء امتصاص العناصر الغذائية: يمكن أن تؤدي أمراض القولون إلى سوء امتصاص العناصر الغذائية، مما قد يؤدي إلى سوء التغذية.

سوء الهضم والتمثيل
سوء الهضم والتمثيل


الألم المزمن: يمكن أن يؤدي التهاب القولون إلى ألم مزمن في البطن، مما قد يؤثر على نوعية الحياة بشكل كبير.

الاكتئاب والقلق: يمكن أن تؤثر أعراض أمراض القولون على الصحة النفسية للمريض، مما قد يؤدي إلى الاكتئاب والقلق.

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