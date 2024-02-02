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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل منزلية تمكنك من علاج التهاب اللثة

صدى البلد

يعد التهاب اللثة من المشكلات الشائعة خلال فصل الشتاء وتسبب آلاما قوية.

نعرض لكم العلاج المنزلي لالتهاب اللثة وفقا لويبمد:

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المضمضة بالماء والملح: تُساعد على تخفيف الالتهاب والألم.

استخدام جل مخدر موضعي: مثل ليدوكائين.
وضع كمادات باردة: لتخفيف التورم.
تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية: مثل إيبوبروفين أو أسيتامينوفين.
العلاج الطبي:

التنظيف العميق للثة: يزيل البلاك والجير المتراكم على الأسنان تحت خط اللثة.
المضادات الحيوية: تُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية.
الجراحة: قد تكون ضرورية في بعض الحالات، مثل خراج الأسنان أو التهاب دواعم السن المتقدم.
نصائح للوقاية من آلام اللثة:

نظف أسنانك مرتين يوميًا: باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.
استخدم خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا: لإزالة البلاك من بين الأسنان.
قم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام: لإجراء فحوصات وتنظيف الأسنان واللثة.
اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا: غني بالفواكه والخضروات.
اشرب الكثير من الماء: للحفاظ على رطوبة الفم.

5 علاجات منزلية طبيعية لآلام اللثة، تشمل:

زيت جوز الهند: له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.
الصبار: يُساعد على تخفيف الألم والالتهاب.
الزيوت الأساسية: مثل زيت شجرة الشاي، لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.
القرنفل: له خصائص مسكنة للألم ومضادة للالتهابات.
الكركم: له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

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