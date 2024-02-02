حيل منزلية تمكنك من علاج التهاب اللثة

يعد التهاب اللثة من المشكلات الشائعة خلال فصل الشتاء وتسبب آلاما قوية.
نعرض لكم العلاج المنزلي لالتهاب اللثة وفقا لويبمد:
المضمضة بالماء والملح: تُساعد على تخفيف الالتهاب والألم.
استخدام جل مخدر موضعي: مثل ليدوكائين.
وضع كمادات باردة: لتخفيف التورم.
تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية: مثل إيبوبروفين أو أسيتامينوفين.
العلاج الطبي:
التنظيف العميق للثة: يزيل البلاك والجير المتراكم على الأسنان تحت خط اللثة.
المضادات الحيوية: تُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية.
الجراحة: قد تكون ضرورية في بعض الحالات، مثل خراج الأسنان أو التهاب دواعم السن المتقدم.
نصائح للوقاية من آلام اللثة:
نظف أسنانك مرتين يوميًا: باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.
استخدم خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا: لإزالة البلاك من بين الأسنان.
قم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام: لإجراء فحوصات وتنظيف الأسنان واللثة.
اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا: غني بالفواكه والخضروات.
اشرب الكثير من الماء: للحفاظ على رطوبة الفم.
5 علاجات منزلية طبيعية لآلام اللثة، تشمل:
زيت جوز الهند: له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.
الصبار: يُساعد على تخفيف الألم والالتهاب.
الزيوت الأساسية: مثل زيت شجرة الشاي، لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.
القرنفل: له خصائص مسكنة للألم ومضادة للالتهابات.
الكركم: له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.