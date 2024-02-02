حيل منزلية تمكنك من علاج التهاب اللثة

يعد التهاب اللثة من المشكلات الشائعة خلال فصل الشتاء وتسبب آلاما قوية.

نعرض لكم العلاج المنزلي لالتهاب اللثة وفقا لويبمد:

المضمضة بالماء والملح: تُساعد على تخفيف الالتهاب والألم.

استخدام جل مخدر موضعي: مثل ليدوكائين.

وضع كمادات باردة: لتخفيف التورم.

تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية: مثل إيبوبروفين أو أسيتامينوفين.

العلاج الطبي:

التنظيف العميق للثة: يزيل البلاك والجير المتراكم على الأسنان تحت خط اللثة.

المضادات الحيوية: تُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية.

الجراحة: قد تكون ضرورية في بعض الحالات، مثل خراج الأسنان أو التهاب دواعم السن المتقدم.

نصائح للوقاية من آلام اللثة:

نظف أسنانك مرتين يوميًا: باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

استخدم خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا: لإزالة البلاك من بين الأسنان.

قم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام: لإجراء فحوصات وتنظيف الأسنان واللثة.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا: غني بالفواكه والخضروات.

اشرب الكثير من الماء: للحفاظ على رطوبة الفم.

5 علاجات منزلية طبيعية لآلام اللثة، تشمل:

زيت جوز الهند: له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

الصبار: يُساعد على تخفيف الألم والالتهاب.

الزيوت الأساسية: مثل زيت شجرة الشاي، لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

القرنفل: له خصائص مسكنة للألم ومضادة للالتهابات.

الكركم: له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.