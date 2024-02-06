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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدل اللحمة .. طريقة عمل المسقعة بالسمك

المسقعة بالسمك
المسقعة بالسمك

تعد المسقعة من الأكلات الشهية التي يحبها الكبار والصغار، ولكن نظرا لارتفاع أسعار اللحوم؛ يمكن استبدالها بالسمك.

ولنجاح المسقعة بالسمك؛ يجب معرفة بعض الأسرار في طريقة عملها وطهيها، ليصبح مذاقها احترافيا.

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ونعرض لكم طريقة عمل المسقعة بالسمك من خلال خطوات الشيف شربيني.

مقادير المسقعة بالسمك

سمك بلطي
أرز
باذنجان رومي
طماطم
ثوم
كمون
ليمون
شطة
دقيق
صلصة طماطم
ملح فلفل أسود
زيت
كزبرة خضراء

المسقعة بالسمك
المسقعة بالسمك

طريقة عمل المسقعة بالسمك

* شوحي الأرز على النار في قليل من الزيت ثم ضعي رشة ملح وماء ويترك لينضج.
* في بولة صغيرة اخلطى الكمون والشطة الملح والفلفل وعصير الليمون والكزبرة الخضراء بشكل جيد.
* افتحى السمك من الجانبين ثم تبليه بالخليط ثم الدقيق واقليه في الزيت.
* قطعي الباذنجان وتبلي به بقية السمك واقليه في الزيت الساخن.
* ضعي زيت في طاسة على النار وشوحي ثوم مفروم وتضاف الصلصة والطماطم والفلفل الحار.
* ضعي السمك على الباذنجان والصلصة ويدخل الفرن حتى يكمل نضج وضعي الأرز وعليه الصوص والسمك.

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بدل اللحمة .. طريقة عمل المسقعة بالسمك

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