أسباب التهاب اللثة الشديد في الشتاء

تُعد آلام اللثة الشديدة مشكلة شائعة قد تتسبب في الشعور بعدم الراحة، وصعوبة في الأكل والتحدث.

ووفقا لما جاء في موقع “ويبمد” نرصد أسباب آلام اللثة الشديدة، كما يلي:

التهاب اللثة.. وهو أكثر الأسباب شيوعًا، وينتج عن تراكم البلاك، وهو طبقة لزجة من البكتيريا تتكون على الأسنان.

التهاب دواعم السن.. وهو عدوى تصيب اللثة والعظام التي تدعم الأسنان.

خراج الأسنان.. وهو عدوى تصيب جيبًا صغيرًا من اللثة مليئًا بالصديد.

أمراض اللثة الأخرى.. مثل التهاب اللثة التقرحي الحاد الناخر.

التسنين.. قد يعاني الأطفال من ألم اللثة في أثناء التسنين.

الحشوات أو التيجان السنية غير الملائمة.. فهي قد تُسبب تهيجًا للثة.

جفاف الفم.. قد يُسبب جفاف الفم ألمًا في اللثة.