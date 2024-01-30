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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

14 طريقة للتخلص من آلام الحيض الشهرية

الام الحيض
الام الحيض

آلام الحيض هي حالة شائعة تؤثر على النساء في سن الإنجاب و يمكن أن تكون هذه الآلام خفيفة أو شديدة، وقد تؤثر على النشاط اليومي. 

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا "هناك العديد من العلاجات المتاحة لتخفيف آلام الحيض، بما في ذلك الأدوية المنزلية والأدوية الموصوفة.

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العلاجات المنزلية

الحرارة: يمكن أن يساعد تطبيق الحرارة على منطقة البطن أو الظهر في تخفيف الألم والتقلصات ويمكن استخدام كيس الماء الساخن أو وسادة التدفئة أو حوض الاستحمام الدافئ.


الراحة: يمكن أن تساعد الراحة في المنزل في تخفيف الألم والتعب.


ممارسة التمارين الرياضية: يمكن أن تساعد التمارين الرياضية الخفيفة، مثل المشي أو السباحة، في تخفيف الألم والتقلصات.


تجنب الكافيين والكحول: يمكن أن يؤدي الكافيين والكحول إلى تفاقم آلام الحيض.


تناول نظام غذائي صحي: يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي صحي، بما في ذلك الكثير من الفواكه والخضروات، في تخفيف الألم والتقلصات.

الاكل الصحي
الاكل الصحي


الأدوية الموصوفة

مسكنات الألم: مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين أو النابروكسين.
مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs): مثل الإيبوبروفين أو نابروكسين أو ديكلوفيناك.


مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات: مثل اميتربتيلين أو نورتريبتيلين.


حبوب منع الحمل: يمكن أن تساعد حبوب منع الحمل في تخفيف آلام الحيض عن طريق تنظيم مستويات الهرمونات.


العلاجات الأخرى

الإبر الصينية: يمكن أن تساعد الإبر الصينية في تخفيف الألم والتقلصات.


التأمل: يمكن أن يساعد التأمل في تقليل التوتر والألم.


اليوجا: يمكن أن تساعد اليوغا في تخفيف الألم والتقلصات

شرب الكثير من السوائل: يمكن أن يساعد شرب الكثير من السوائل في تخفيف الألم والتقلصات.


احصل على قسط كافٍ من النوم: يمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم في تقليل الألم والتعب.


تجنب التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم آلام الحيض.


إذا كنت تعاني من آلام حيض شديدة أو متفاقمة، فمن المهم استشارة الطبيب وقد يكون هناك سبب أساسي لألمك يتطلب العلاج.

آلام الحيض الاستحمام الدافئ الاستحمام التدفئة التمارين الرياضية الرياضية الخفيفة حبوب منع الحمل مضادات الاكتئاب مضادات الإلتهاب ممارسة التمارين الرياضية

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