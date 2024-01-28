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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مليونيرات ومليارديرات أجانب قادمون للدول العربية.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أثارت ليلى عبد اللطيف خبيرة الفلك  الكثير من الجدل خلال الفترة الاخيرة بعد تنبؤاتها بانفصال ياسمين عبد العزيز وصعود مصر في كأس الأمم الأفريقية. 

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توقعات ليلى عبد اللطيف أن المنطقة العربية ستشهد قدوم عدد كبير من المليونيرات والمليارديرات ما ينعكس على الوضع الاقتصادي

وقالت ليلى عبد اللطيف أن عام 2024 سيشهد مجيء عدد من المليونيرات والمليارديرات من أوروبا و أمريكا إلى الدول العربية خاصة منطقة الخليج وستتحسن الأوضاع في مصر.

تحسن الاقتصاد
تحسن الاقتصاد

وأكدت ليلى عبد اللطيف أنه سينجذب المليونيرات والملياردرات إلى البلاد العربية بشكل ملحوظ خلال عام 2024 بعد أن  أصبحت بيئة صالحة للاستثمار العالمي مما يتسبب في تحسن الاوضاع الاقتصادية وتنشيط السياحة وزيادة الرواتب

وكشفت ليلى عبد اللطيف أن من أهم أسباب رغبة المليونيرات والمليارديرات في الاستثمار في البلاد العربية هو الهروب من رداءة الطقس وانتشار العواصف في العالم بينما يكن الوضع أفضل داخل المنطقة العربية

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