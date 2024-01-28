بعد ماصدقناها.. إليك أشهر توقعات ليلى عبد اللطيف الخاطئة

تصدرت خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف الترند خلال الأسابيع الأخيرة بعد نبوئتها بطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وصعود منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع ليلى عبد اللطيف بسبب انبهارهم بتمكنها من توقع الأحداث الكبيرة قبل حدوثها.

وبالرغم من صدق عدد كبير من تنبؤات ليلى عبد اللطيف إلى أنها ليست مؤكدة بنسبة مائة في المائة فهي بشر تصيب وتخطئ وأخفقت بعض التوقعات من قبل.

وإليكم في هذا التقرير أبرز التوقعات الخاطئة لخبيرة الفلك التي تحدثت عنها ليلى عبد اللطيف.

أخفقت ليلى عبد اللطيف عندما توقعت فوز جان عبيد رئيسا لجمهورية لبنان وأن الدنيا ستبتسم له في عام 2021 ولكن كانت الصدمة أنه أصيب بفيروس كورونا ومات.

وأخطأت ليلى عبد اللطيف في تنبؤاتها الخاصة بالرئاسة الأمريكية عام 2016 وتوقعت فوز هيلاري كلينتون بينما فاز دونالد ترامب بالرئاسة.

ومن أبرز التوقعات الخاطئة ل ليلى عبد اللطيف هي فوز المانيا أمام فرنسا في كاس أوروبا عام 2016 ولكن تفاجأ الجمهور بخسارتها 2-0.